Aday Mara ya habla como un Thunder: "Venir a este equipo creo que va a ser realmente bueno para mí"

Aday Mara ya conoce su nuevo hogar. Tras la jornada de locura del Draft, el pívot zaragozano viajó directamente a Oklahoma para conocer la ciudad, las instalaciones, a los miembros de los Thunder, y para ser presentado este viernes junto a Otega Oweh y Bennett Stirtz, los otros dos jugadores elegidos por la franquicia en el Draft del pasado miércoles.

El pívot se mostró muy emocionado por la carrera que ahora comienza en la NBA, habló de su idea de juego, de sus orígenes, de la generación de oro, de sus primeros pasos, en una conferencia de prensa en la que Sam Presti, General Manager de los Thunder, elogió su figura.

"Estamos centrados cómo hacerlo, en como ser el mejor equipo no necesariamente haciendo lo que hace el resto de la Liga, a veces alejándonos. Pero en cuanto a sus habilidades, es muy difícil contar con alguien con ese sentido del juego, que también se presente y tenga el nivel de protección del aro al otro lado de la pista. Normalmente son como compensaciones. Pero creo que otra cosa es su alegría por estar cerca del éxito y su disposición. Si hablas con la gente que le rodea, creo que leí una cita, cuando alguien anota una persona es feliz...", señaló Presti, a lo que Aday contestó con la famosa frase de que "cuando alguien anota solo es feliz una persona, una asistencia son dos personas felices, el que pasa el balón y el que anota".

Aday Mara, camino de la rueda de prensa. / OCK

"Queremos mejorar el nivel competitivo del equipo. Tenía un gran equipo en Michigan y lo hemos visto allí, y lo queríamos para que nos ayude a alcanzar el objetivo", añadió Presti. Aday también habló de Michigan, y de UCLA y de sus primeros pasos como profesional en España, en el Casademont Zaragoza, aunque sin nombrarlo.

"Creo que todo importa durante tu carrera, así que todo, cualquier camino que tomes, lo vas a disfrutar o vas a aprender de ello. Así que simplemente creo que hay que aprovecharse de todo. Aprender de esas experiencias es lo que me ha llevado a estar aquí. Creo en el destino, así que creo que son cosas por las que tienes que pasar a lo largo de la vida para aprender de ello", indicó Aday.

"Jugué como profesional cuando tenía 17-18 años y eso ayudó mucho porque puedes ver lo que es ser jugador profesional de baloncesto, así que me ayudó mucho. Creo que ahora será más fácil adaptarme a la vida profesional aquí", apuntó Mara, recordando que también ha seguido la NBA desde pequeño. "Ver a todos esos jugadores y ahora poder compartir tu tiempo en la pista va a ser genial".

No obstante, necesitará un proceso de adaptación. "Es un proceso, creo que va a ser un ajuste. Obviamente la NBA es una gran diferencia, pero siento que simplemente venir a este grupo, con estos grandes jugadores, va a ser algo realmente bueno para mí. Simplemente jugar a mi mejor nivel cada día, así que estoy emocionado por eso", indicó.

El zaragozano explicó también cuál es su secreto para el éxito en un equipo. "He estado en Michigan y sé lo que tienes que hacer para ganar el campeonato. Una de las cosas más importantes es la química en el equipo, tener buena relación con los jugadores, así que estoy muy agradecido de estar aquí", valoró.

Mara fue cuestionado también por su habilidad para pasar el balón, algo que lo hace diferente siendo un jugador de 2,21 metros. Y ahí el zaragozano tiró de genética. "Creo que lo aprendí de mi padre porque la gente con la que hablo que jugó con él me dicen que era muy inteligente y que sabía cómo hacerlo, así que creo que lo aprendí de él. Realmente disfruto encontrando a los compañeros, me gusta. Intento siempre que la jugada sea la correcta, me gusta trabajar en ello", añadió.

El pívot recordó cómo ha entrenado desde pequeño para mejorar sus habilidades. "Recuerdo cuando era niño, simpelemente luchaba y ponía el balón en el mismo sitio, haciendo diferentes pases con una mano en la espalda", rememoró.

Mara no ha hablado todavía con Álex Abrines, que jugó en los Thunder, aunque espera poder hacerlo pronto para que le cuente todo sobre la ciudad. Sí recordó, como ya hizo la noche del Draft, a la generación de oro del baloncesto español, la que le precedió, la que consiguió todo lo inimaginable e hizo que niños como Aday Mara soñaran con lo más alto y hayan podido hacerlo posible.