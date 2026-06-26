Ecuador se aferra al Mundial tras remontar contra Alemania y Costa de Marfil pasa como segunda

Hace un par de semanas, las expectativas estaban desbordadas en Ecuador. Y no era para menos. La sólida selección de Sebastián Becaccece llegaba al Mundial tras una fase de clasificación memorable, segunda en la exigente liguilla sudamericana por detrás de Argentina, apenas cinco goles encajados en 18 partidos de los que solo perdieron dos. Superar la primera fase se daba casi por descontado en Ecuador. Y, sin embargo...

La derrota inaugural frente a Costa de Marfil y, sobre todo, el empate frente a Curazao en el segundo envite mundialista abrieron fuego en el país, anticipando incluso el inminente cese de Becaccece. Solo había un antídoto posible y consistía en derrotar a la todopoderosa Alemania. Y cuando ya casi nadie confiaba en ellos, Ecuador le demostró su nivel al mundo.

Ganó la selección sudamericana (1-2), remontando el tempranero tanto inicial de Sané a los dos minutos y eso le permitirá avanzar a dieciseisavos como una de las ocho mejores terceras. Angulo y Plata fueron los héroes de una noche de éxtasis ecuatoriano, en la que merecieron el triunfo que consiguieron. Para Alemania, una derrota fútil, pues ya llegaban los de Nagelsmann (que no reservó casi nada) con la seguridad de ser primeros de grupo, simplemente a la espera de lo que le caiga la madrugada del domingo en la pedrea de terceros clasificados.

Costa de Marfil celebra el gol de Pépé contra Curazao. / DARRIAN TRAYNOR / Getty Images via AFP

Adiós a Curazao

Entre ambas selecciones queda clasificada Costa de Marfil, con seis sobresalientes puntos en su zurrón. A los africanos les bastaba con no perder para ser segunda de grupo y Curazao era sin duda un rival propicio, débil como demostró en el 7-1 inaugural contra Alemania, a pesar de la explosión de orgullo patrio que generó su inesperado empate contra Ecuador. Quedan últimos los caribeños, pero poco se les puede reprochar.

Los africanos, superiores, allanaron la noche pronto, con un gol de Pépé a los seis minutos. Pasada la hora de partido, el propio delantero del Villarreal sentenció la victoria marfileña (2-0). Su rival en dieciseisavos será Noruega, salvo que este viernes sea capaz de derrotar a Francia, en cuyo caso se enfrentaría a los de Deschamps.