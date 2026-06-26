El Wanapix Zaragoza sella con sudor y lágrimas su vuelta a Primera (3-2)

Un gol en la primera parte de la prórroga desató la locura en el pabellón Príncipe Felipe, bendito destino del éxodo obligado para un Wanapix Zaragoza que vuelve, un año después, a la máxima categoría del fútbol sala nacional. Lo hizo como debe ser, a base de sangre, sudor y lágrimas, las de una familia que, tras un año complejo y repleto de escollos de todo tipo, acaba de la mejor forma posible: con el regreso al sitio que corresponde a un gran club, el Sala 10, que tendrá a sus dos equipos, el masculino y el femenino, en la élite de este deporte. Un éxito rotundo que contrasta con el fracaso de otros. El Wanapix, al que el ascenso directo se le escapó por muy poco, vuelve a casa, a Primera. Como debe ser. Como tiene que ser. A lo grande.

El duelo definitivo fue una oda al sufrimiento. Y eso que las cosas empezaron de la mejor forma posible, con un tanto tempranero de Richi Felipe que llevaba el jolgorio a un Príncipe Felipe que presentaba un ambiente de gala, el de las grandes ocasiones. La afición zaragozana volvió a dejar claro que nunca falla.

Tampoco lo iba a hacer un Wanapix que, sin embargo, se toparía con la gallardía de un rival que, a base de coraje, comenzó a sacudirse el dominio aragonés para pasar a la acción en busca de la remontada.

Meira dio el primer aviso pero fue Juanfran el que mandó a la red un servicio de Juanpi para reanimar a los murcianos ante un Wanapix que acusó el golpe de lo lindo.

Plantilla y cuerpo técnico, a la conclusión del duelo. / PABLO IBÁÑEZ

Diego sujetaba atrás a los visitantes, que, a apenas cuatro minutos del descanso, daban la vuelta al luminoso tras una buena jugada por banda derecha de Josema culminada con un remate definitivo de Coabarro para levar la desazón a la grada.

El paso por los vestuarios no aportó serenidad a un Wanapix preso de los nervios y la ansiedad en el que solo el juego al pívot tenía sentido. El Pinatar, ordenado y solidario, no sufría demasiado para desbaratar los intentos de los locales, que volvían a estrellarse con el meta visitante. Augusto mandaba el palo la mejor ocasión de un Wanapix que empataría a falta de cuatro minutos para la conclusión, cuando la congoja se apoderaba de la parroquia local.

El tanto de Adri Ortego, al mandar a la red una falta, mandó el partido a la prórroga. El Zambú perdía por lesión a Ibarra y poco después a Nano y, en la jugada inmediatamente posterior, llegó el tanto del Wanapix en un saque de esquina ensayado culminado con algo de fortuna por Richi Felipe. Quedaban seis segundos para el final de la primera parte del tiempo extra. Lo más difícil estaba hecho. Solo había que resistir.

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Y lo hizo bien el conjunto de Jorge Palos, que pudo sellar la victoria y el ascenso con un doble penalti marrado por Ortego pero que estuvo a punto de encajar el empate a segundos del final. Pero era el día del regreso. Ya está aquí el Wanapix. Bienvenido a casa.