TENIS
Davidovich rompe su maldición y gana su primer título ATP en Mallorca
EFE
Alejandro Davidovich rompió su racha de cinco finales perdidas en torneos ATP y levantó su primer título en el torneo de Mallorca, de categoría 250 que se disputa sobre hierba, al ganar al estadounidense Ethan Quinn por 7-6 (4) y 6-3.
La final, marcada por el calor que ha sacudido a la isla estos días, tuvo un inicio muy respetuoso entre ambos tenistas, sin querer cometer errores que pudieran dar al rival la primera ventaja del partido.
Esos fallos llegaron por parte de Quinn con su arma más fiable, el servicio, y con tres dobles faltas regaló su saque con 4-4 en el primer set y Davidovich pudo cerrarlo con su saque, pero los viejos fantasmas aparecieron y el estadounidense consiguió recuperar la rotura al instante.
En el desempate, el que mejor controló los nervios fue el malagueño, que supo mantener la calma en los momentos de tensión y logró ponerse por delante nuevamente en una final.
Sin errores del pasado
A partir de ese momento, Davidovich fue superior a Quinn, quien siguió atrapándose en las dobles faltas y volvería a conceder una rotura muy sencilla en el 2-3 para que el español, posteriormente, se encontrase nuevamente en una situación de sacar para ganar el torneo.
Sin embargo, el español no repetiría los errores del pasado que le habían privado hasta la fecha de presumir de ser campeón de un torneo en el circuito ATP, y alzaría su primer título en Mallorca sobre la hierba, donde en su etapa junior fue campeón de Wimbledon, un torneo que afrontará en cuestión de pocos días con la confianza por las nubes.
Fuente: El Periódico
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