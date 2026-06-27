Un grupo de médicos de Zaragoza gana el Mundial de fútbol sanitario: "Esto nos da la vida y nos sirve para el hospital"

Alejados de los focos del Mundial de fútbol, un grupo de médicos de los principales centros hospitalarios de Zaragoza volvieron a hacer historia en los Juegos Olímpicos para personal sanitario que han tenido lugar este mes de junio en Croacia. Un año después de conseguir el bronce en fútbol 7, el Trayner Aragón, conjunto formado por profesionales sanitarios de distintas ramas, consiguieron el oro en la categoría de fútbol de los Medigames, el mayor evento deportivo internacional para profesionales de la salud.

Traumatología, oftalmología, medicina familiar o interna. Estas son algunas de las especialidades médicas que han representado esta semana a Zaragoza y Aragón en Croacia. "Este tipo de actividades facilita el ambiente de trabajo y la convivencia. Imagínate que tienes que hablar sobre unos pacientes con un médico de otra especialidad y te encuentras que con el que estás hablando ha compartido vestuario contigo", comienza relatando el doctor Isern de Val, de nombre Íñigo.

El triunfo del Trayner Aragón sirve para poner en valor la progresión de un proyecto deportivo que nació hace más de 30 años de la mano de profesionales sanitarios de Zaragoza. "Es un equipo que formaron hace un montón de años residentes del Clínico y del Servet. Era un equipo de fútbol al principio 11 y luego 7. El nombre es heredado y ha ido pasando de generación en generación", explica Íñigo.

Un torneo casi perfecto y marcado por las bajas

El Trayner Aragón cambió el fútbol 7 de Lloret de Mar por el fútbol 11 de Croacia. 17 doctores de los principales centros sanitarios de la capital aragonesa viajaron hasta el país balcánico para vivir una semana de convivencia y deporte. Los Medigames son unas olimpiadas para profesionales sanitarios. Además de fútbol, también pueden participar en otros deportes como tenis, atletismo o natación.

El equipo celebra un victoria en el torneo. / Servicio Especial

El Trayner Aragón se vio las caras contra otros seis equipos de otras partes del mundo. El conjunto aragonés comenzó con tres victorias consecutivas frente a Noruega, Roma Pediatría y Polonia. La única derrota llegó en el último encuentro de la fase de grupos frente a Ucrania, un rival muy físico que conquistó el oro en fútbol 7 el año anterior.

"Los partidos eran dos partes de 35 minutos con parón de hidratación porque jugábamos por la tarde en Croacia con mucho sol y calor. Con el paso de los encuentros y la suma de minutos íbamos acusando un poco más el cansancio. También hay algún otro miembro que se apuntó a tenis, entonces iba más cargado", comenta Íñigo que forma parte de este equipo desde 2019. Todo iba encaminado hacia el oro.

El conjunto zaragozano se enfrentaba en la final a su verdugo de la fase de grupos en unas condiciones muy diferentes. La final la disputaron únicamente 13 de los 17 integrantes de la expedición aragonesa. Dos jugadores tuvieron que regresar antes a Zaragoza para asistir a una boda, mientras que Álvaro Marzal y Alberto San Pedro no pudieron vestirse de corto tras sufrir sendas lesiones durante el campeonato. Lejos de abandonar al equipo, ambos apoyaron a sus compañeros y contribuyeron al triunfo desde la banda. El Trayner Aragón venció por 1-0 a Ucrania con un tanto de Ángel Estage.

Además del logro, Íñigo se queda con una cosa por encima del resultado deportivo: "Lo mejor es profundizar un poco con los compañeros de trabajo. Me quedo con eso. Al menos a mí y al resto nos hace el trabajo mucho más fácil. Hacemos mejor nuestro trabajo cuando conoces al que tienes al lado. En el campo vas a correr y vas a darlo todo por el que tienes al lado. Esto se traduce también en el hospital".

El Trayner Aragón en un partido de los Medigames. / Servicio Especial

Una experiencia inolvidable

Los integrantes del equipo zaragozano reconocen que el resultado obtenido es solo una parte más de la experiencia. Durante una semana convivieron todos juntos en una villa a la par que disputaban los partidos, salían a cenar por la noche y desconectaban de la competición en las aguas cristalinas de las playas de Croacia. Lo que no se perdieron tampoco fue el debut de España contra Cabo Verde en el Mundial.

"Nos compramos todos la camiseta blanca de España para vivir el primer encuentro. También aprovechamos para ver otros partidos del torneo. Parecía que nosotros estábamos simulando lo que se está celebrando en Estados Unidos. Ha sido todo muy gracioso", comenta el doctor Isern de Val, especialista en medicina intensiva.

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Tras subirse al tercer escalón del podio en Lloret de Mar con un meritorio bronce y el reciente oro conquistado en Croacia en fútbol 11, este grupo de médicos ya tiene puesto el ojo en la próxima celebración de los Medigames que volverán a España para celebrarse en La Nucía (Alicante). En tierras alicantinas, dentro de un año, intentarán demotrar que detrás de las batas blancas, que se ponen a diario para ayudar a la gente, también hay un gran grupo humano capaz de competir al máximo nivel para lograr un objetivo: ser un equipo fuera del hospital mientras practican deporte.