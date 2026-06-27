José Ramón Moreno, presidente del Wanapix, tras el ascenso: "Hemos adelantado el trabajo, vamos a mantener la base y a hacer fichajes ilusionantes para Primera”

Menos de 24 horas después de lograr el ascenso con el Wanapix a Primera, el presidente del club habla sobre sus sensaciones, el presupuesto de la temporada que viene, la ilusión por el nuevo proyecto, ensalza a Jorge Palos y Carlos Retamar y tiene un recuerdo especial para el ascenso del femenino.

¿Cuántos kilos se ha quitado con el ascenso y cuánto ha sufrido? ¿Cómo se siente?

La sensación es de liberación, de mucha felicidad. Es un orgullo enorme el equipo, por el trabajo y la resiliencia que ha tenido. Y me gustaría hacer una mención especial a las chicas, porque han sufrido prácticamente lo mismo. Los dos equipos hemos acabado jugando la final del playoff, ganando por 3-2 el partido decisivo y cada uno con tres jugadores con el cruzado roto, otras lesiones y circunstancias… Sobreponerse a todo esto es complicado.

Han logrado el doble ascenso a Primera, que era el objetivo pese a su dificultad.

No ha sido nada fácil. En el caso de las chicas, con el 5-1 en contra en Segovia en la primera eliminatoria estaba muy complicado, pero fue de locos lo que hicieron, un meritazo. En muchos momentos con los dos equipos ha habido milagros deportivos. Ayer a cuatro minutos del final íbamos perdiendo pese a que habíamos tenido muchas ocasiones y acabamos remontando.

¿Llegó a temer por el ascenso?

Sí. Me vi fuera del ascenso directo el día del Melistar, en la penúltima jornada, porque a El Ejido y al Móstoles les valía el empate y ascender en playoff es muy difícil por la entidad de los rivales y los partidos, que son muy igualados. Tuvimos reuniones y charlas por parte de todos para recuperar el ánimo y decir que se podía, que era posible. Aunque ayer con el 1-2 a falta de cuatro minutos lo vi muy negro, algo me decía que iba a acabar bien y cuando entró el 2-2 pensé que nos lo llevábamos. Y así fue.

"Con el 1-2 a falta de cuatro minutos lo vi muy negro, algo me decía que iba a acabar bien y cuando entró el 2-2 pensé que nos lo llevábamos"

Visto el ambiente del Príncipe Felipe casi dan ganas de volver.

La mística que tiene ese pabellón es incomparable. El escenario… es que ha salido todo a pedir de boca, el destino ha querido que fuese el ascenso así. Nos quedamos fuera del ascenso directo por los pelos y al final nos lo jugamos en el Felipe fue el colofón, ascender en un pabellón así con todo lo mal que lo pasamos el año pasado. Ha sido un puñetazo encima de la mesa. Y la gente fue una pasada, estamos muy agradecidos a las 5.000 personas que vinieron a apoyarnos. Hubo un ambientazo.

¿Jorge Palos va a seguir siendo el líder del proyecto la próxima temporada?

Jorge Palos y Carlos Retamar forman un tándem perfecto para nuestro club. No considero que haya nadie más capacitado como para llevar a buen puerto el proyecto. Cuando digo el proyecto incluyo todo, la base y el primer equipo. El trabajo que llevan haciendo de año a año es impresionante. Campeonatos de España de base, llevamos una decena de chavales a la selección española en categorías inferiores, canteranos en el primer equipo y un trabajo brutal de captación de talento. Jorge Palos va a estar hasta que él quiera.

¿Por dónde pasa el proyecto para Primera para evitar una temporada como la anterior, en la que se descendió? ¿Se mantendrá la base de este año o habrá grandes cambios?

Lo que más aprendimos de aquella difícil temporada es algo que no podemos cambiar y que no depende de nosotros. La última vez que subimos ascendimos un 20 de abril y este año un 26 de junio y aún así hemos hecho las cosas mejor a nivel de captación. Hemos adelantado el trabajo y habrá jugadores que van a venir seguro, pero tampoco hemos podido movernos mucho más por terminar tan tarde sin saber la categoría. Hay muchos jugadores con contrato y renovaciones. Los tres lesionados del cruzado o tenían contrato o les renovamos automáticamente porque estábamos encantados con ellos y porque como club pensamos que era un gesto que debíamos tener. Tenemos que concretar más el presupuesto, pero se va a mantener la base y haremos fichajes ilusionantes.

¿Será el presupuesto más ambicioso que en la temporada 24-25 en Primera?

Con las hipótesis que tenemos, en principio será muy similar económicamente al de Primera. Hay que despejar algunas dudas, pero en lo deportivo estamos súper ilusionados con lo que estamos haciendo y porque confiamos mucho en la gente que está aquí y que va a continuar. Tenemos ese convencimiento de que van a funcionar los chavales, los jugadores que sigan y las incorporaciones que vamos a hacer. Ojalá pueda ser más ambicioso cuando se despejen esas dudas, sobre todo en cuanto a si suben las ayudas institucionales. Y Wanapix tiene contrato por una temporada más como patrocinador principal y el deseo de seguir apoyándonos durante muchos años. Ya llevamos tres años juntos, que serán cuatro esta temporada, y estamos muy agradecidos por todo su apoyo constante.

¿Qué proyecto quieren para el equipo femenino en su regreso a Primera?

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Queremos dar un salto porque la Primera División es muy complicada y con las lesiones que tenemos más aún. Va a haber incorporaciones y un proyecto para consolidarnos en la máxima categoría, que es lo que queremos en este primer año tras lograr el ascenso.