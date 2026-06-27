SELECCIÓN ESPAÑOLA
Preocupación en España con Nico Williams
El extremo del Athletic Club acabó el partido contra Uruguay con molestias físicas y en las próximas horas se someterá a pruebas para determinar el alcance de las mismas
Victoria muy cara de la selección española contra Uruguay para certificar la primera plaza del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y pasar como cabeza de serie a los dieciseisavos de final. Además de Yéremy Pino, que "probablemente se perderá lo que resta" de competición por una lesión en la clavícula, Nico Williams también acabó el encuentro ante el equipo charrúa con molestias musculares y en las próximas horas se someterá a pruebas médicas para determinar el alcance de sus problemas físicos.
La preocupación en la delegación española con Nico Williams es máxima. Aunque De la Fuente explicó en rueda de prensa que "hay que esperar" y que las molestias "pueden ser una sobrecarga o fatiga", la realidad es que el extremo del Athletic Club abandonó el Estadio Akron de Guadalajara visiblemente cojo y cabizbajo. Según la 'Cadena SER', las sensaciones son malas y también podría 'caerse' para lo que queda de Mundial.
La dureza de Uruguay se podría haber cobrado dos 'víctimas' muy importantes para la selección española, tanto por nombre como por posición. En caso de confirmarse las bajas de Pino y Nico, De la Fuente perderá a dos extremos. Con Lamine Yamal indiscutible en la banda derecha y Víctor Muñoz entre algodones, Alejandro Baena tiene todos los números para seguir como titular en la izquierda. Y más tras su gol y MVP en la última jornada de la fase de grupos. Los azulgranas Ferran Torres, Dani Olmo y Gavi podrían ser buenas alternativas al futbolista del Atlético de Madrid en esta demarcación.
Temporada complicada
Llueve sobre mojado con Nico Williams, que tras rechazar al FC Barcelona el pasado verano ha vivido una temporada muy complicada con las lesiones. No ha podido jugar con regularidad con su club, llegó 'tocado' al Mundial con el objetivo de rodarse durante la fase de grupos para llegar 'volando' a las eliminatorias y, contra Uruguay, podría haber sufrido un nuevo contratiempo físico que, en una competición tan corta, podría dejarle sin tener ningún minuto más.
El próximo partido de España, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial, está previsto para el próximo jueves 2 de julio a las 21.00 horas (CEST). Aún no conoce a su rival la Roja, que saldrá del vencedor del duelo entre Austria o Argelia que tendrá lugar este domingo a las 04.00 horas (CEST) en Kansas City. El empate favorecería a los austríacos.
Fuente: El Periódico
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