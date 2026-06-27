El Tinder de las flores: "Se trata de conectar al voluntario perfecto con la planta perfecta"

Esto va de hacer ‘match’, de amores de verano, de fidelidad que no marchita, de dar vueltas y vueltas hasta encontrar a la indicada, no a otra, a ella. Esto va de un enamoramiento pleno, de altas pasiones con su buena dosis de paciencia, esfuerzo y empeño, de no dejar escapar ni la última brizna de felicidad entre tanta mala hierba. No va de deshojar margaritas al azar, ni margaritas ni gencianas, ni flores de nieve ni narcisos de los poetas. No, no se nos han subido estos calores a la libido y hemos dejado de hablar de montaña por un clickbait tendencioso: «Esto es un Tinder, tenemos que emparejar al voluntario perfecto con la planta perfecta».

Begoña García nos regala un titular perfecto de amor por la flora alpina, de ayudar a protegerla y conservarla, misión que persigue el programa ‘Adopta una planta’, iniciativa de ciencia ciudadana impulsada por el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) del CSIC y el Gobierno de Aragón, que lleva involucrando a centenares montañeros y montañeras desde 2010 en el empeño de contar florecillas por Aragón. «Es una iniciativa única, que no se da en ningún lugar de España ni tampoco de Europa. Tenemos registrados a unas 300 personas en todo este tiempo, aunque todos van acompañados y seguramente serán el doble», reseña orgullosa esta investigadora de un proyecto que recibió en 2023 el primer premio a proyecto de Ciencia Ciudadana en los I Premios de Divulgación Científica del CSIC.

Como el empuje de la oxitocina fue cuestión de pasión ante el dilema presupuestario al que se enfrenta la ciencia en este Estado. En Aragón hay una inmensa biodiversidad con 3.400 especies de plantas vasculares, casi la mitad de las que se estima que habitan en toda la península. «Nos dimos cuenta de que con el personal que contábamos dábamos para seguir cuatro o cinco especies. Pensamos la manera de involucrar a voluntarios en un proyecto de ciencia ciudadana que no dependiera de una financiación», que tuvieron hasta 2018, con la que pudieron hasta contratar a dos profesionales y tejer una red que luego se fue convirtiendo en un elemento estable de captación de datos.

Contando florecillas. / SERVICIO ESPECIAL

Nos vamos a corregir a nosotros mismos. Esto no es solo contar florecillas por el campo ni sustituir a científicos gratis. Hay más. «Nos cuesta nuestro tiempo y esfuerzo porque tenemos que enseñarles a identificarlas bien, explicarles lo que deben buscar para que no se confundan. Se trata de ir haciendo muchas fotos para compararlas». No olvidamos que a este equipo de centinelas se suma el trabajo constante de los Agentes de la Protección de la Naturaleza en un total de 234 espacios, dos tercios protegidos por la Red Natura 2000.

Porque Begoña y su compañera Ane Múgica no solo se encargan de analizar y estudiar todos los datos, además realizan una formación a cada uno de los voluntarios y las voluntarias en el mismo área que se les asigna tras completar un formulario previo. «Vemos por dónde salen a hacer montaña o van de vacaciones, su condición física, cuál es su flor favorita…». Es decir, rellenan su perfil de Tinder, pero sin contar mentirijillas ni subir fotos escalando, en el gim o con el yate... y, según las respuestas y las demandas del proyecto, se les empareja con una organismo u otro y no necesariamente con una que esté en riesgo. «Porque a los ecólogos nos importa el comportamiento general del sistema y para ello tenemos que contar con todas las variedades». En la actualidad contabilizan 167 especies de interés comunitario, siendo un 33 % endémicas.

Una pareja de voluntarios, durante un muestreo. / SERVICIO ESPECIAL

El seguimiento se acota siempre a un hábitat y un tiempo concreto para revisar su comportamiento y evolución. Dependiendo de la planta existen distintos tipos de prospección, todos con una base científica sólida, «pese a que se simplifican»: se emplean palillos u otros pequeños señaladores para contar el número de individuos o plantillas para calcularlos por cuadros. «Puede que lleguemos a un lugar donde hace un centenar o a otro que hay miles. Les pedimos que suban una vez al año y que sea más o menos en la misma época. Añadimos los registros en una base de datos que está digitalizada para repasar la evolución. La conclusión durante estos da una estabilidad dentro de estos espacios protegidos que no se han visto afectados», apunta Begoña. Aunque si observan una alteración notoria contactan con los voluntarios para saber qué ha pasado o si hay que elevar una alerta e ir a revisar sobre el terreno. Como premio y refuerzo, anualmente hacen una reunión para compartir experiencias, aprender juntos y convivir.

Diez años. Toda una proeza en estos tiempos. Ese tiempo es lo que dura la relación matrimonial entre los enamorados. «Pero una de las cosas más bonitas que nos ha pasado es que hay voluntarios que nos han pedido seguir e incluso agentes rurales que tras jubilarse han querido continuar con esta tarea». Eso es fidelidad.

Una pareja buscando muestras. / SERVICIO ESPECIAL

Si usted prefiere ir de flor en flor, sin tantos compromisos, no se preocupe, hay otra aplicación para usted. «Solo con descargarse iNaturalist en tu móvil nos puedes ayudar en la localización de especies, haciendo fotos de las que encuentre en sus paseos. Tenemos tres proyectos: FLORAGON para plantas de todo Aragón, FLORAPYR, para especies de flora del Pirineo, y FLORAMON, específico de flora y fauna de Parques Nacionales», puntualiza Begoña. Pero si es un romántico y busca un amor más profundo, no se corte: el flechazo está en la siguiente campa. Entre en https://biodiversidadipe.csic.es y adopte una planta.