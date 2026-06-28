Más de 800 palistas y una gran respuesta del público firman el mejor Descenso del Cinca de su historia

El Descenso del Cinca ha vivido este domingo la edición más importante de sus 27 años de historia. Más de 800 palistas procedentes de 46 clubs de toda España han participado en una jornada que ha convertido al Bajo/Baix Cinca en el epicentro nacional del piragüismo. A pesar de las altas temperaturas, el público ha acompañado a los participantes durante todo el recorrido, especialmente en la salida de Fraga con el concierto de Chelico, contribuyendo a crear un gran ambiente en una prueba que este año ha acogido por primera vez el Campeonato de España de Ríos.

El recorrido de 19 kilómetros entre Fraga, Torrente de Cinca y Mequinenza ha vuelto a combinar deporte de alto nivel y participación popular en una edición que ha reunido tanto a algunos de los mejores palistas del panorama nacional como a numerosos aficionados que se estrenaban en el río Cinca. El cambio de fechas al mes de junio ha permitido disfrutar de unas condiciones óptimas de caudal, favoreciendo una regata rápida y espectacular.

La prueba también ha ampliado su proyección gracias a la retransmisión en directo a través de YouTube y de Aragón Play, la plataforma digital de Aragón TV. El streaming ya está disponible para volver a ver íntegramente el Descenso en ambas plataformas.

En el apartado deportivo, el Campeonato de España de Ríos ha coronado a Marc Martínez y Mario Masià, del Club de Piragüismo Algemesí, como campeones de España en K2 Absoluto. En K1 Individual Masculino, el título nacional ha sido para Abel García, del club La Llongar, tras imponerse en una prueba muy exigente.

La competición también ha dejado otros nombres propios. La campeona de Europa María Martínez y Carlos Moreno, ambos del Club de Piragüismo Algemesí, han logrado la victoria en K2 Mixto. Amaia Osaba se ha impuesto en Máster K1 Femenino, mientras que Emma Gómez y Cristina Martín, del Alberche Kayak Club, han vencido en Máster Senior K2 Femenino. Además, el presidente de la Real Federación Española de Piragüismo, Javier Hernanz, ha participado en la prueba y ha finalizado segundo en la categoría Máster K1.

Podio del 27º Descenso del Cinca. / Aragón Influye

En la clasificación por clubs, el Club Deportivo Básico Los Cuervos Klockner Pentaplast se ha proclamado vencedor con 349 puntos, seguido del Club Escuela Piragüismo Aranjuez y del Club Polideportivo Iuxtanam, confirmando el elevado nivel deportivo de esta edición.

Más allá de la competición, el Descenso del Cinca ha vuelto a destacar por su carácter abierto y popular. Junto a los deportistas de élite han compartido río cientos de aficionados, muchos de ellos debutantes, que han coincidido en destacar la belleza del recorrido, el ambiente vivido durante toda la jornada y la calidad de la organización.

La organización ha movilizado a más de 200 voluntarios y a un operativo de alrededor de 350 personas entre personal técnico, clubs, asociaciones, Protección Civil, Bomberos, Guardia Civil, servicios de seguridad y empresas colaboradoras, haciendo posible el desarrollo de una prueba que requiere una compleja coordinación a lo largo de todo el recorrido.

La jornada ha contado con la presencia de la presidenta de la Comarca del Bajo/Baix Cinca, Reyes Pascual, junto a los consejeros comarcales de deporte y turismo Adolfo Sasot y Javier Carrasquer, además de otros miembros de la corporación comarcal. También han asistido el alcalde de Mequinenza Antonio Sanjuán, el alcalde de Torrente de Cinca Rubén Morell, el alcalde de Arriondas Emilio García Longo — localidad de origen del histórico Descenso Internacional del Sella— y Javier Catalán, teniente de alcalde de Fraga y diputado provincial.

Durante la entrega de premios también se ha concedido el Galardón Valores del Cinca a Tejera Consultores, en reconocimiento a su compromiso continuado con el Descenso del Cinca.

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La celebración, por primera vez, del Campeonato de España de Ríos ha marcado un hito en la trayectoria del Descenso del Cinca. La participación de la élite nacional junto a cientos de aficionados, la implicación de instituciones, voluntariado y patrocinadores, la respuesta del público y la difusión alcanzada a través de la retransmisión en directo convierten esta XXVII edición en un antes y un después para una prueba que ha demostrado su capacidad para situar al Bajo/Baix Cinca entre los grandes referentes del piragüismo nacional.