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Mundial 2026

Participa en la porra del Mundial y gana premios

Baena, ante Bentancur durante el Uruguay - España.

Baena, ante Bentancur durante el Uruguay - España. / Francisco Guasco / EFE

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Redacción

¿Cuánto sabes de fútbol? ¿Tienes clarísimo quién va a ganar el Mundial 2026? Convierte esa intuición futbolera en premios participando en la Porra del Mundial de SPORT.

La competición entra en su fase decisiva y la Porra del Mundial de SPORT sigue abierta para que pronostiques los cruces de eliminatorias, sumes puntos con tus aciertos y escales posiciones en el ranking general. Cada partido puede cambiar la clasificación y acercarte a los premios.

Solo por participar ya optas a ganar el balón oficial del Mundial y una gorra de la selección española. Además, quien haya quedado primero al cierre de la primera fase se lleva la camiseta oficial de Inglaterra; el líder en cuartos conseguirá la camiseta oficial de Brasil; y el primero de la clasificación al acabar el Mundial ganará una camiseta de España firmada por Rodri, Eric Garcia, Oyarzabal, Marc Pubill y Grimaldo.

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Entra en la Porra del Mundial de SPORT y haz tus pronósticos.

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