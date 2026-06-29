Entrevista a Nano Modrego, entrenador del Wanapix Aldelís: "Nadie de fuera se puede imaginar lo que ha superado esta familia"

— Ha pasado una semana desde ese último partido por el ascenso ante el Marín en el pabellón de La Granja. ¿Qué sensación queda ahora?

— Pues ya parece que vamos recuperando imágenes buenas, positivas, por decirlo de alguna manera. Porque, obviamente, lo que sucedió el domingo deportivamente fue muy bonito, pero todo lo que sucedió después está muy por encima. Han sido días difíciles, muy complicados, muy duros, pero ahora parece que, aunque el dolor sigue ahí, ya no tapa tanto lo que hemos conseguido. Sigue estando, porque seguimos con la cabeza tanto en Marta como en su familia y en Begoña, por supuesto, pero incluso el ascenso yo creo que, entre comillas, permítame la expresión, nos ayudó.

— Esa inmensa alegría queda rota por el repentino fallecimiento de Begoña, que era la madre de Marta, la capitana, y secretaria del club. ¿Cuál es también la sensación del vestuario y del cuerpo técnico?

— Pues es una mezcla muy extraña, rara, porque el cuerpo técnico sabemos el esfuerzo que hemos hecho, tanto nosotros como jugadoras como el club, para poder conseguirlo. Pero también el hecho de que sucediera lo del domingo hace que no nos deje disfrutar de ello. Nosotros lo que estamos intentando es trabajar ya de cara a la temporada que viene, porque al fin y al cabo no podemos perder ni un segundo, y también intentando saber separar las cosas. En el tema deportivo, cosas que tenemos que mejorar, cosas que hay que pulir, cosas que hemos hecho bien, obviamente también, y a partir de ahí intentar crecer y conformar un equipo lo mejor posible para la temporada que viene, sabiendo que va a ser difícil por las fechas que son y porque es complicado para nosotros. Pero yo creo que al final lo que nos tiene que quedar es un orgullo por lo que hemos conseguido, porque ha sido dificilísimo, ha sido un año durísimo.

Las jugadoras y el cuerpo técnico del Wanapix celebran la victoria en La Granja. / Servicio especial

— Hablando ya exclusivamente de lo deportivo, el final no ha podido ser mejor. ¿Qué sintió en ese momento del pitido final, cuando ya habían ascendido?

— Bueno, yo me desplomé, me vine abajo, me quedé sentado en el banquillo llorando. Justo ahí vinieron mi padre; David Pando, que es el preparador físico; y luego también por lo que he podido ver en imágenes del partido, vino el cuerpo técnico entero de Marín a felicitarme, y se lo agradezco enormemente, porque vinieron cuando yo estaba ahí y no me di cuenta. Luego sí que les pude chocar la mano y desearles suerte, pero en ese momento, me he dado cuenta en las imágenes, yo me vine abajo. Por todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos pasado, porque nadie de fuera se puede imaginar lo que ha superado este grupo, lo que ha superado esta familia, porque han sido tres lesiones gravísimas como las de Titi (Cristina Martín), (Ana) Mazas y Andrea (García), con roturas de cruzado que nos han golpeado de una manera brutal. Pero luego, también el hecho de habernos sobrepuesto a eso, de haber formado una familia, porque yo creo que hace dos meses, dos meses y medio, el grupo se unió más que nunca, y gracias a eso ha sido por lo que hemos conseguido el ascenso. Sin unirse de esa manera, hubiera sido imposible.

— Esa derrota abultada en Segovia parecía que recordaba al año pasado, pero se consiguió remontar con una victoria todavía más grande, ¿no?

— Sí, sin duda. Yo creo que el partido de vuelta contra Segovia es el que nos hizo creer, nos hizo tener confianza en que podíamos hacerlo y que éramos mucho mejor equipo de lo que habíamos demostrado ellí y durante toda la temporada. Éramos un muy buen equipo. Yo creo que sí que es el partido y el ambiente que se vivió allí el momento en el que todos confiamos en que podíamos conseguirlo.

A mí me gusta fichar no solo jugadoras, sino personas. Me gusta tener una conversación con ellas, saber cómo son, lo que les preocupa, cuál es su vida, cómo son en general. Yo creo que es muy importante Nano Modrego — Entrenador del Wanapix Aldelís

— ¿Cuáles son los principales retos que afronta ahora el club a nivel de planificación deportiva e institucional?

— Principalmente, intentar mejorar el equipo lo máximo posible dentro de nuestras posibilidades, sabiendo que va a ser difícil, pero obviamente pensando en que lo que venga tiene que mejorar lo que tenemos en casa. No podemos fichar por fichar. Yo creo que todo se reduce bastante más a jugadoras que a mí, personalmente, sé que nos van a encajar en el sistema de juego, pero que también van a encajar en el grupo. A mí me gusta fichar no solo jugadoras, sino personas. Me gusta tener una conversación con ellas, saber cómo son, lo que les preocupa, cuál es su vida, cómo son en general. Yo creo que es muy importante fichar personas, no solo jugadoras, porque ahora mismo tenemos un grupo muy cerrado, tenemos una familia muy unida, y esa jugadora que llegue tiene que adaptarse a esa dinámica, y no que nosotras nos tengamos que adaptar a ella. Por eso quizá podemos pensar que viene una crack, pero tenemos que conocerla y, a partir de ahí, la clave es intentar fichar jugadoras que encajen y nos aporten lo máximo posible.

— ¿Sigue a la cabeza del proyecto?

— Sí, sigo a al frente.

La permanencia es el único objetivo que nos podemos plantear. El salto que hay entre Primera y Segunda División es muy grande, más de lo que la gente se puede imaginar, por cómo está confeccionada la Segunda, al haber tres grupos, todo se disgrega un poco más Nano Modrego — Entrenador del Wanapix Aldelís

— Me habló hace poco de que la Primera División es una categoría muy distante de la Segunda. Entiendo que el objetivo será la permanencia, ¿no?

— Totalmente. La permanencia es el único objetivo que nos podemos plantear. El salto que hay entre Primera y Segunda División es muy grande, más de lo que la gente se puede imaginar, por cómo está confeccionada la Segunda, al haber tres grupos, todo se disgrega un poco más. No hay un único grupo en el cual se junten las mejores plantillas. Todo se lleva luego a un playoff, que hace que tampoco conozcas muy bien el nivel al que te vas a enfrentar, porque cada grupo es diferente, se confecciona al fin y al cabo por geografía, no por nivel. Entonces, yo creo que nosotras, al habernos cruzado con dos equipos del grupo uno, que todos sabíamos que era el más potente, donde había un presupuesto mayor y mejores plantillas, hace que tenga mucho más mérito lo que hemos conseguido. Pero lo único que nos podemos plantear es la permanencia.