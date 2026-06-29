El zaragozano Eliezer Mayenda, cerca de un traspaso millonario al Oporto

El zaragozano Eliezer Mayenda está cerca de firmar por el Oporto procedente del Sunderland, por lo que jugará la Champions League con el conjunto portugués, según adelantó el periodista Matteo Moretto.

Mayenda fue fundamental en el ascenso del Sunderland a la Premier League y este año también ha participado en la permanencia del club, aunque su registro de minutos fue inferior. Pese a ello, el Oporto, un club acostumbrado a comprar jóvenes valores y revalorizarlos, ha decidido apostar por el zaragozano, que tenía contrato hasta el 2030.

Además, Eliezer es internacional sub-21 con España y coincidirá en su nuevo equipo con Samu Omorodion, aunque se encuentra lesionado de larga duración. Aunque los detalles definitivos del traspaso no han trascendido, la cifra rondará los 16 millones de euros.

Mayenda se empezó a familiarizar con el balón en las categorías inferiores del CD Ebro, aunque su paso por el club de La Almozara fue efímero y fugaz. El joven tuvo que emigrar de pequeño junto a su familia a París, una circunstancia que le privó de seguir dando sus primeros toques en este club zaragozano.

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Tras poner rumbo a Francia, Mayenda continuó su carrera en las categorías inferiores del FC Sochaux donde fue creciendo con el paso de los años hasta debutar con el primer equipo en un partido de la Copa de Francia contra el Nantes. Dos años en el primer equipo de este club francés le sirvieron para dar un paso más y cambiar de equipo. El Sunderland decidió apostar por su fichaje y el zaragozano le devolvió la confianza subiéndolo a la Premier tras ocho años fuera de la máxima categoría inglesa.