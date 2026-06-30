Este es el calendario de los equipos aragoneses en Segunda RFEF

Los cinco equipos aragoneses de Segunda RFEF ya conocen también su calendario para la próxima temporada. No obstante, queda por resolver la situación de la SD Tarazona, que debía saldar su deuda con los jugadores en el día de ayer para evitar el descenso administrativo. El club lanzó una campaña de captación de fondos para poder cumplir con los pagos tras la denuncia de la plantilla.

De momento, el conjunto turiasonense, que descendió deportivamente de Primera a Segunda RFEF, entró ayer en el sorteo de la cuarta categoría del fútbol español junto a los otros cuatro aragoneses, Ebro, Utebo, Barbastro y el recién ascendido Calamocha, que ha sido ubicado en un grupo diferente y con largos desplazamientos.

Precisamente en el grupo 2 el Tarazona comenzará en casa frente al Terrassa, mientras que el Barbastro lo hará contra el Girona, el Utebo visitará al Peña Sport y el Ebro, al Olot. El conjunto arlequinado debutará en casa en la segunda jornada frente al Reus y el Utebo, ante la SD Logroñés. En el grupo 5, el Calamocha se estrenará en la categoría recibiendo en casa a un histórico como el Numancia de Soria.

Segunda RFEF grupo 2 Segunda RFEF grupo 2

La Segunda Federación iniciará su temporada después que las primeras categorías, entrado ya el mes de septiembre (el fin de semana del 5-6). La fase regular concluirá el 9 de mayo, mientras que la promoción de ascenso se disputará entre el 16 de mayo y el 6 de junio.

Por su parte, la Copa Federación será una de las primeras competiciones en decidir título. La fase nacional arrancará el 9 de septiembre con los dieciseisavos de final. Los octavos se disputarán el 16 de septiembre, los cuartos el 30 de septiembre, las semifinales el 14 de octubre y la final se llevará a cabo el 14 de noviembre.

Aragón contará la próxima temporada con cinco clubs en Segunda RFEF después de que el Tarazona descendiera desde Primera y no pudieran conservar su plaza ni el Ejea ni el Deportivo Aragón, que regresarán a Tercera RFEF. Sí consiguieron salvarse el Ebro, el Utebo y el Barbastro, este en solitario en un grupo más complicado. El Calamocha fue el que logró el ascenso como campeón de Tercera, mientras que el Cuarte se quedó en el intento. Esta temporada será el cuadro turolense el que tenga que jugar separado del resto de aragoneses, perdiendo así taquilla por los duelos regionales.

Segunda RFEF grupo V Segunda RFEF grupo V

El primer derbi regional llegará en la jornada 5, cuando el Barbastro recibirá al Utebo. En la 6 habrá otro entre el Ebro y el Tarazona, si los turiasonenses logran finalmente salir a competir. En la última jornada el Ebro visitará al Espanyol B, el Barbastro al Peña Sport, el Tarazona recibirá al Manresa y el Utebo, al Barcelona Atlétic. Por su parte, el Calamocha cerrará el curso también en casa contra el Navalcarnero.

Al término de la competición regular, los cinco campeones de cada uno de los grupos ascienden directamente a Primera RFEF, mientras que los cuatro siguientes se juegan las otras plazas en una promoción entre los 20 equipos que componen esas eliminatorias. Por abajo son los cinco últimos clasificados los que pierden la categoría y vuelven a Tercera RFEF.