Entrevista a Carlos Muñiz, árbitro aragonés en Primera División: "El arbitraje demanda mayor conexión con el futbolista"

— Ha alcanzado la Primera División tras solo dos temporadas en Segunda. ¿Qué ha significado ese ascenso?

— En definitiva, es la consecución de un sueño. Es un momento muy especial que intentas vivir rodeado de los tuyos y que te ayuda también a poner en perspectiva todo ese camino recorrido. Son días en los que conviene echar la vista atrás, recordar todas las categorías y campos que has recorrido y, por encima de todo, esa gente que te ha acompañado durante este camino y que te ha sacado adelante.

— Su última actuación fue la final del playoff entre el Almería y el Málaga. ¿Cómo se prepara psicológicamente un partido de esa magnitud y con esa exigencia?

— En el deporte, como en la vida, puedes mirar los retos que tienes por delante haciéndolos muy grandes o los puedes simplificar. A mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo, en el caso del playoff, asumirlo desde dos puntos de vista: en primer lugar, como parte de un proceso que no acaba aquí, es decir, como árbitro, tienes ciertas aspiraciones y esto tenía que formar parte de un proceso y, por lo tanto, lo tienes que naturalizar, esto es un escalón más y un paso más que tengo que recorrer si quiero seguir en este camino; y, en segundo lugar, como la consecuencia de un trabajo ya realizado. Es un partido que no llega por casualidad y que no te designan por azar, ni muchísimo menos. Entonces, juntar esas dos visiones: que forma parte de un proceso y que es consecuencia de algo previo, de un trabajo que ya se ha realizado, de un rendimiento que ya has podido acreditar a lo largo de la temporada.

Carlos Muñiz, durante la final del 'playoff' entre el Almería y el Málaga. / LaLiga

— Ante la presión a la que está sometido un árbitro, que da la sensación de que cada día es mayor, ¿qué blindaje personal o metodológico utiliza para que ese ruido externo no afecte a su rendimiento?

— Me gusta diferenciar entre el Carlos personal y el Muñiz árbitro. Por eso, cuando leo algún titular que pueda protagonizar, una rueda de prensa en la que se me pueda señalar o una crónica en la que se me critique, intento desidentificarme personalmente con lo que estoy leyendo. Entiendo que formamos parte de un negocio, de un deporte que se llama fútbol, en el que desempeñamos un rol muy determinado, y a mí me gusta interpretar que toda interacción que tenemos con ese mundo la hacemos desde el rol que desempeñamos como árbitros y no desde nuestra persona. No identifico nunca una crítica en una crónica ni una alusión o una referencia como un ataque personal, sino como parte del juego en el que participo a través del rol de árbitro.

— Escuchamos mucho a exárbitros hablar de tipos de arbitraje y de métodos. ¿Qué considera que debe tener un colegiado y cómo le gusta llevar los partidos?

— Se ha hablado mucho de la preparación técnica y de la preparación física de los árbitros y, a día de hoy, yo lo considero algo básico y casi un estándar. Creo que el arbitraje lo que demanda es mayor conexión con el mundo del fútbol y, por lo tanto, con el futbolista. En ese sentido, para mí lo que me diferencia es el control emocional y psicológico de un árbitro, tanto el tuyo propio como el que pueda desempeñar con los jugadores. Me parece que es la parte más importante, a día de hoy, de las aptitudes o de los atributos que debe reunir un colegiado.

— A nivel tecnológico, el VAR y las herramientas de precisión no están exentas de la controversia que ha habido siempre para los aficionados, ¿cuánto ayudan estos sistemas a la hora de tomar decisiones?

— En último término nos ayudan muchísimo. Lo que pasa es que no debemos olvidar que la decisión inicial y el concepto de arbitraje es precisamente eso: que arbitremos nosotros. Ahora bien, contextualizando el momento de la tecnología a día de hoy, como no podía ser de otra manera, tenía que integrarse dentro de un deporte como el fútbol. En ese sentido, debemos ser valientes para tomar decisiones, pero debemos también tener la suficiente humildad para entender que estas herramientas y esta tecnología, en última instancia, en caso de que nos equivoquemos, nos van a ayudar a evitar un error bastante evidente.

Yo considero al VAR como un ángel de la guarda. Creo que debemos naturalizar muchísimo la intervención. [...] Se debe entender que el VAR es un amigo tanto para el árbitro como para el mundo del fútbol Carlos Muñiz — Árbitro de Primera División

— ¿Una corrección del VAR es un elemento de presión o es más un alivio por saber que tiene un seguro y no se equivoca?

— Depende de a quién pregunte. En mi caso, yo considero al VAR como un ángel de la guarda. Creo que debemos naturalizar muchísimo la intervención del VAR. No hablo de su uso, hablo de la interpretación como árbitro que ha recurrido a esa herramienta. Se debe entender que el VAR es un amigo tanto para el árbitro como para el mundo del fútbol.

— Es el único árbitro principal aragonés que va a estar la próxima temporada en Primera, tras cuatro años sin ninguno. ¿Siente una responsabilidad al representar al colectivo arbitral de la comunidad en la máxima categoría?

— Es un honor poder representar a Aragón al más alto nivel, en Primera División. De nuevo, me gusta echar la vista atrás y pensar que hace no mucho era yo quien miraba hacia arriba y veía determinadas figuras aragonesas que estaban en la élite y que, desde esa posición de árbitro, miraba con ilusión el poder llegar a ser algún día ese árbitro que estuviera en la máxima categoría. Así que lo considero una responsabilidad y un honor enorme.

Siempre me ha gustado reconocer las virtudes de determinados compañeros y la maestría que tenían en distintas áreas. Por eso no me ha gustado fijarme en uno solo, porque el árbitro perfecto no existe. Hay uno que va a tener un control de partido excelente, otro que va a manejar las emociones como nadie, otro que va a tener un área física imponente, y de todos tienes muchísimo que aprender Carlos Muñiz — Árbitro de Primera División

— ¿Tiene algún referente dentro del mundo del arbitraje en el que se haya fijado?

— Tengo muchos. Creo que, como deportista, hay que beber de muchos compañeros. Yo lo he hecho a lo largo de toda mi carrera y no tengo ninguno fijo. Me ha gustado admirar siempre las cualidades de los distintos árbitros y beber de aquellas que consideraba más interesantes. Siempre me ha gustado reconocer las virtudes de determinados compañeros y la maestría que tenían en distintas áreas. Por eso no me ha gustado fijarme en uno solo, porque el árbitro perfecto no existe. Hay uno que va a tener un control de partido excelente, otro que va a manejar las emociones como nadie, otro que va a tener un área física imponente, y de todos tienes muchísimo que aprender. En ese sentido, tienes que ser humilde, entender que hay compañeros que necesariamente lo van a hacer mucho mejor que tú en distintas áreas y por eso he tenido muchos referentes.

— ¿Qué objetivo se marca para esta primera temporada en Primera División?

— Disfrutar al máximo. Seguir practicando el arbitraje que entiendo, que disfruto y que me ha llevado hasta aquí, y poder seguir creciendo tanto como deportista como persona.