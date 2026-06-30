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María Sanz, campeona de Liga femenina de fútbol sala tras ganar en penaltis a Irene Samper

El encuentro llegó al punto de seis metros tras el 3-3 final con remontada épica de las madrileñas

Irene Samper, agarrada por un rival en el tercer partido de la final de la Primera División femenina de fútbol sala.

Irene Samper, agarrada por un rival en el tercer partido de la final de la Primera División femenina de fútbol sala. / RFEF

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A. B. L.

Zaragoza

El Futsi Navalcarnero de la zaragozana María Sanz es campeón de la Primera División femenina por octava vez en su historia tras una remontada épica frente al Melilla Torreblanca de la también aragonesa Irene Samper.

Tras el 3-1 melillense parecía que el tercer partido de la final estaba decidido, pero el Futsi igualó 3-3 con el juego de cinco en dos zarpazos.

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En la prórroga no se movió el marcador y en los penaltis Irene Samper no falló el suyo, pero sí marraron dos compañeras los dos últimos tiros y las madrileñas se impusieron en el Javier Imbroda.

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