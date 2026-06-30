Natalia Chueca recibe al Wanapix masculino y femenino tras subir a Primera: "Lo que habéis conseguido es heroico, estamos muy orgullosos"

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, acompañada del concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza Félix Brocate, recibió al Wanapix masculino y al Wanapix Aldelís Intersala10 tras sus dos ascensos a Primera División con escasos días de diferencia.

La regidora mostró su "máxima admiración" por el doble hito y aseguró que "Zaragoza se quita el sombrero ante lo que habéis conseguido con esfuerzo, trabajo, dedicación y compañerismo". De hecho, consideró los ascensos como "heroico" y recalcó que "todos estamos muy orgullosos de que tengamos fútbol sala en la máxima categoría".

Chueca recordó que pudo vivir en primera persona desde el palco del Príncipe Felipe la gesta del conjunto masculino, que superó al Zambú Pinatar Cerramientos Abatibles en un final de encuentro épico y pudo palpar "la emoción e ilusión que se vivió". "Habéis demostrado talento, esfuerzo y trabajo en equipo", agregó.

Dijo también que "sois el referente y el espejo de muchos niños y niñas" y quiso acordarse de Begoña Robles, madre de la capitana Marta García y que falleció instantes después del ascenso del femenino en La Granja: "Quiero tener muy presente a Marta, que sufrió la pérdida de su madre y siempre estará en nuestro recuerdo".

"Tenéis una grandísima responsabilidad. Vais a ir a los pabellones más exigentes del país defendiendo a Zaragoza y os habéis convertido en los grandes embajadores del deporte zaragozano. Contáis con el apoyo de toda la ciudad, os deseo el mayor de los éxitos y gracias por habernos hecho tan felices", finalizó la alcaldesa.

José Ramón Moreno y Concha Cameo, durante su discurso. / Javier Río

El único club de España en Primera en masculino y femenino

José Ramón Moreno y Concha Cameo, presidentes del masculino y femenino respectivamente, hicieron un discurso conjunto y con declaraciones intercaladas en el que, sobre todo, quisieron "dar las gracias". "Es un verdadero honor estar aquií representando a dos equipos que han escrito una página inolvidable", afirmaron.

También agradecieron "a todas las personas que han hecho posible este sueño", y recordaron que no ha habido dos partidos clave, sino "once meses de mucho trabajo".

A sus jugadores y jugadores les dijeron que demostraron "un gran compromiso y responsabilidad", ya que ambos conjuntos tuvieron que sobreponerse a tres duras lesiones de ligamento cruzado anterior "y nadie buscó excusas, por lo que eso explica mejor que un resultado por qué estamos hoy aquí".

Marta Ibáñez entrega un obsequio y una camiseta a Natalia Chueca. / Javier Río

También dieron las gracias a Wanapix, con Jesús Fernández, su fundador y CEO presente, "por la confianza y compromiso no solo en los buenos momentos", también al resto de patrocinadores e instituciones, a la afición y al propio Ayuntamiento de Zaragoza.

Por supuesto, no faltó también en su caso un recuerdo muy especial para Begoña Robles, cuyo fallecimiento fue "un durísimo golpe". "Aquel día la alegría y el dolor se dieron la mano y le dedicamos los dos ascensos. Estamos convencidos de que disfrutó del camino con Marta, Carlos (su marido) y toda la familia del fútbol sala. Estos dos logros llevan siempre su recuerdo", explicaron.

Por último, Moreno y Cameo recordaron que el Wanapix va a ser el único club de España con un equipo en Primera División tanto masculina como femenina, cogiendo el relevo del Burela, con la dificultad y el mérito que entraña.

Nano Modrego y Jorge Palos

Nano Modrego, técnico del Wanapix Aldelís, reconoció que "el salto de Segunda a Primera es grandísimo", así como que "tenemos que intentar mejorar en la medida de lo posible y que el grupo sea el que saque adelante los partidos o los puntos". "Habrá que pelear cada uno como si fuera oro", precisó.

Jorge Palos y Nano Modrego, en la plaza del Pilar. / Javier Río

En cuanto a cómo ha vivido el ascenso, afirmó que poco a poco va saboreándolo más tras el duro varapalo personal recibido justo al final: "Ha sido un año en el que hemos tenido muchísimos golpes a lo largo de toda la temporada, en forma de lesiones y jugadoras que han abandonado el equipo. Lograr todo eso fue un ejercicio enorme de fortaleza y de personalidad, aunque el deporte nos tenía guardado un golpe duro más. Conforme van pasando los días estamos saboreando un poco más lo que es el ascenso deportivamente, porque obviamente ahora todo se centraba en lo personal, en intentar estar cerca de Marta y de su familia", explicó.

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Por su parte, Jorge Palos, entrenador del Wanapix masculino, también consideró, como Nano Modrego, que las lesiones fueron un golpe muy duro en lo anímico y deportivo, pero que ayudó a agrupar más a todo el club: "En ambos casos ha sido una herramienta para unir, pero a partir de ahora ya hay que pensar en los siguientes. Sabemos la dificultad que tiene el salto de Segunda a Primera lo vimos ya hace un año. El club lleva tiempo trabajando ya en ambas posibilidades, en ambos escenarios y creo que hemos podido trabajar bien dentro de los tiempos y las posibilidades que tenemos", resaltó.