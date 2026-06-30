El Wanapix debutará en la nueva Liga Prime Futsal contra el Peñíscola en casa y el Wanapix Aldelís recibirá al Poio Pescamar

El Wanapix masculino y el Wanapix Aldelís Intersala10 femenino debutarán en casa en su regreso a Primera División. El conjunto dirigido por Jorge Palos estrenará la nueva Liga Prime Futsal, una reestructuración completa de la competición llevada a cabo por el nuevo CEO del fútbol sala, Mario Hernando.

La principal novedad es que ahora habrá torneo Apertura (primera vuelta) y Clausura (segunda). En el Apertura habrá un campeón que adquirirá el derecho de jugar la Champions de fútbol sala y los seis primeros se clasificarán para la Copa España de SM El Rey, ya que ambas copas se fusionan. Los otros dos equipos de dicha competición saldrán de eliminatorias de Tercera, Segunda B, Segunda y el resto de Primera no clasificados. Hasta ahora iban los ocho primeros de la primera vuelta. Después, el Clausura sumará los puntos al Apertura y de ahí saldrán los playoffs por el título y los descensos.

En ese escenario totalmente nuevo, el Wanapix debutará el fin de semana del 13 de septiembre en casa en el Apertura frente al Servigroup Peñíscola y la primera salida será a Cartagena para jugar frente al Jimbee, campeón en 2024 y 2025 de Liga. Terminará con la jornada 15, el 30 de diciembre, visitando al Noia Portus Apostoli en tierras gallegas.

El 10 de enero comenzará el torneo Clausura y el Wanapix lo hará, de nuevo en casa, contra el Industrias Santa Coloma, un histórico del fútbol sala nacional, y finalizará el 16 de mayo contra el Noia Portus Apostoli, pero esta vez en Zaragoza.

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En cuanto al femenino, el equipo dirigido por Nano Modrego se reestrenará en Primera División recibiendo en casa al Poio Pescamar gallego, uno de los conjuntos más complicados de la competición y que ha terminado tercero en Liga. Será el fin de semana del 5 de septiembre, una semana antes que la masculina. Más difícil si cabe será el cierre de curso, ya que el Wanapix Aldelís visitará al Melilla Ciudad del Deporte Torreblanca de Irene Samper.

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