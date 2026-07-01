Aragón logra 27 medallas en el Campeonato de España de Kickboxing 2026
Cuatro oros, ocho platas y quince bronces componen el notable medallero de los deportistas aragoneses
Los treinta y dos kickboxistas de la Selección de Aragón obtuvieron cuatro medallas de oro, ocho de plata y quince de bronce en el Campeonato de España. Un evento que reunió en Alcobendas (Madrid) a más de 600 deportistas en las categorías de Infantil, Cadete menor, Cadete mayor y Junior.
La competición se desarrolló en la modalidad Tatami-Sport que consta de tres pruebas: Pointfight (PF), Light-Contact (LC) y Kick-Light (KL). Los resultados fueron los siguientes:
CLUB TEAM ALVES (1 deportista)
Categoría Infantil
-Aria Insa (Utebo) -30Kg. CAMPEONA DE ESPAÑA-LC-ORO / KL-BRONCE
CLUB NIZAR (1 deportista)
Categoría Cadete Junior
-Noa Morales (Zaragoza) -65Kg., perdió en cuartos en LC y KL.
CLUB KMK (3 deportistas)
Categoría Cadete menor
-Dylan Navarro (Zaragoza) -47Kg., LC-perdió en cuartos / KL-BRONCE.
Categoría Cadete mayor
-Aaymane Afifi (Zaragoza) -52Kg., perdió en cuartos en LC y KL.
Categoría Cadete Junior
-Otmane Akacha (Zaragoza) -63Kg., perdió en cuartos en LC y perdió en octavos en KL.
CLUB CACHORROS (7 deportistas)
Categoría Infantil
-Jonay Martínez (La Muela) -24Kg. SUBCAMPEON DE ESPAÑA - LC-PLATA / CAMPEON DE ESPAÑA - KL-ORO.
-Arán Mateo (La Muela) -30Kg. CAMPEON DE ESPAÑA - LC-ORO / KL-BRONCE.
Categoría Cadete menor
-Abdelali Amiri (La Muela) -37Kg. KL-BRONCE.
LIGHT-CONTACT y KICK-LIGHT -
-Iván López (La Muela) -37Kg., perdió en cuartos en LC.
-Isona Mateo (La Muela) -37Kg. LC-BRONCE / KL-BRONCE.
Categoría Cadete mayor
-Damián Paraschiv (La Muela) -52Kg. Lesionado LC / KL
CLUB ESCUELA KICKBOXING BARBASTRO (9 deportistas)
Prueba de Pointfight (PF)
Categoría Infantil
-Leo Boix (Barbastro) -30Kg. CAMPEON DE ESPAÑA - ORO
Categoría Cadete menor
-Asier Figuera (Barbastro) -32Kg. SUBCAMPEON DE ESPAÑA - PLATA
-Ian González (Berbegal) -32Kg., perdió en cuartos.
-Chahd Bellouh (Barbastro) +47Kg. 3º Clasificada - BRONCE
Categoría Cadete mayor
-Iker Pinies (Barbastro) -47Kg., perdió en cuartos.
-Unai Méndez (Estadilla) -47Kg. SUBCAMPEON DE ESPAÑA - PLATA
Categoría Junior
-Jhon Rodríguez (Barbastro) -57Kg. 3º Clasificado - BRONCE
-Badr Bellouh de (Barbastro) -63Kg. 3º Clasificado - BRONCE
-Ahmed El Hamdani (Barbastro) -74Kg. 3º Clasificado - BRONCE
Prueba de Light-Contact (LC)
Categoría Infantil
-Leo Boix (Barbastro) -30Kg. 3º Clasificado - BRONCE
-Iker Pinies (Barbastro) -47Kg., perdió en cuartos.
-Jhon Rodríguez (Barbastro) -57Kg., perdió en octavos.
-Badr Bellouh (Barbastro) -63Kg., perdió en cuartos.
CLUB ESCUELA KICKBOXING BINEFAR (10 deportistas)
Prueba de Pointfight (PF)
Categoría Cadete menor
-Ezequias Correa (Binéfar) -32Kg., 3º Clasificado - BRONCE
-Ishak Slimani (Binéfar) +47Kg., SUBCAMPEON DE ESPAÑA - PLATA
-Sara Vicente (Vencillón) -47Kg. 3º Clasificada - BRONCE
Categoría Cadete mayor
-Natalia Florido (Vencillón) -55Kg. 3º Clasificada - BRONCE
-Amine Slimani (Binéfar) -69Kg. SUBCAMPEON DE ESPAÑA - PLATA
Categoría Junior
-Aitana Capdevila (Binéfar) -50Kg., perdió en cuartos.
-Anta Sow (Vencillón) +70Kg. SUBCAMPEONA DE ESPAÑA - PLATA
-Conrad Villegas (Monzón) -57Kg., perdió en cuartos.
-Miguel Á. Romero (Binéfar) -63Kg. 3º Clasificado - BRONCE
Prueba de Light-Contact (LC)
-Aitana Capdevila (Binéfar) -50Kg., perdió en cuartos.
-Anta Sow (Vencillón) +70Kg. SUBCAMPEONA DE ESPAÑA - PLATA
-Conrad Villegas (Monzón) -57Kg., perdió en octavos.
-Robert Mironescu (Tamarite de Litera) -94Kg. SUBCAMPEON DE ESPAÑA - PLATA
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