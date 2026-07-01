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Aragón logra 27 medallas en el Campeonato de España de Kickboxing 2026

Cuatro oros, ocho platas y quince bronces componen el notable medallero de los deportistas aragoneses

Foto de familia de la Selección de Aragón de Kickboxing en el Campeonato de España

Foto de familia de la Selección de Aragón de Kickboxing en el Campeonato de España / Servicio especial

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Iker Martínez

Los treinta y dos kickboxistas de la Selección de Aragón obtuvieron cuatro medallas de oro, ocho de plata y quince de bronce en el Campeonato de España. Un evento que reunió en Alcobendas (Madrid) a más de 600 deportistas en las categorías de Infantil, Cadete menor, Cadete mayor y Junior.

La competición se desarrolló en la modalidad Tatami-Sport que consta de tres pruebas: Pointfight (PF), Light-Contact (LC) y Kick-Light (KL). Los resultados fueron los siguientes:

CLUB TEAM ALVES (1 deportista)

Categoría Infantil

-Aria Insa (Utebo) -30Kg. CAMPEONA DE ESPAÑA-LC-ORO KL-BRONCE

CLUB NIZAR (1 deportista)

Categoría Cadete Junior

-Noa Morales (Zaragoza) -65Kg., perdió en cuartos en LC y KL.

CLUB KMK (3 deportistas)

Categoría Cadete menor

-Dylan Navarro (Zaragoza) -47Kg., LC-perdió en cuartos / KL-BRONCE.

Categoría Cadete mayor

-Aaymane Afifi (Zaragoza) -52Kg., perdió en cuartos en LC y KL.

Categoría Cadete Junior

-Otmane Akacha (Zaragoza) -63Kg., perdió en cuartos en LC y perdió en octavos en KL.

CLUB CACHORROS (7 deportistas)

Categoría Infantil

-Jonay Martínez (La Muela) -24Kg. SUBCAMPEON DE ESPAÑA - LC-PLATA / CAMPEON DE ESPAÑA - KL-ORO.

-Arán Mateo (La Muela) -30Kg. CAMPEON DE ESPAÑA - LC-ORO / KL-BRONCE.

Categoría Cadete menor

-Abdelali Amiri (La Muela) -37Kg. KL-BRONCE.

LIGHT-CONTACT y KICK-LIGHT - 

-Iván López (La Muela) -37Kg., perdió en cuartos en LC.

-Isona Mateo (La Muela) -37Kg. LC-BRONCE / KL-BRONCE. 

Categoría Cadete mayor

-Damián Paraschiv (La Muela) -52Kg. Lesionado LC / KL

CLUB ESCUELA KICKBOXING BARBASTRO (9 deportistas)

Prueba de Pointfight (PF)

Categoría Infantil

-Leo Boix (Barbastro) -30Kg. CAMPEON DE ESPAÑA - ORO

Categoría Cadete menor

-Asier Figuera (Barbastro) -32Kg. SUBCAMPEON DE ESPAÑA - PLATA

-Ian González (Berbegal) -32Kg., perdió en cuartos.

-Chahd Bellouh (Barbastro) +47Kg. 3º Clasificada - BRONCE

Categoría Cadete mayor

-Iker Pinies (Barbastro) -47Kg., perdió en cuartos.

-Unai Méndez (Estadilla) -47Kg. SUBCAMPEON DE ESPAÑA - PLATA

Categoría Junior

-Jhon Rodríguez (Barbastro) -57Kg. 3º Clasificado - BRONCE

-Badr Bellouh de (Barbastro) -63Kg. 3º Clasificado - BRONCE

-Ahmed El Hamdani (Barbastro) -74Kg. 3º Clasificado - BRONCE

Prueba de Light-Contact (LC)

Categoría Infantil

-Leo Boix (Barbastro) -30Kg. 3º Clasificado - BRONCE

-Iker Pinies (Barbastro) -47Kg., perdió en cuartos.

-Jhon Rodríguez (Barbastro) -57Kg., perdió en octavos.

-Badr Bellouh (Barbastro) -63Kg., perdió en cuartos.

CLUB ESCUELA KICKBOXING BINEFAR (10 deportistas)

Prueba de Pointfight (PF)

Categoría Cadete menor

-Ezequias Correa (Binéfar) -32Kg., 3º Clasificado - BRONCE

-Ishak Slimani (Binéfar) +47Kg., SUBCAMPEON DE ESPAÑA - PLATA

-Sara Vicente (Vencillón) -47Kg. 3º Clasificada - BRONCE

Categoría Cadete mayor

-Natalia Florido (Vencillón) -55Kg. 3º Clasificada - BRONCE

-Amine Slimani (Binéfar) -69Kg. SUBCAMPEON DE ESPAÑA - PLATA

Categoría Junior

-Aitana Capdevila (Binéfar) -50Kg., perdió en cuartos.

-Anta Sow (Vencillón) +70Kg. SUBCAMPEONA DE ESPAÑA - PLATA

-Conrad Villegas (Monzón) -57Kg., perdió en cuartos.

-Miguel Á. Romero (Binéfar) -63Kg. 3º Clasificado - BRONCE

Prueba de Light-Contact (LC)

-Aitana Capdevila (Binéfar) -50Kg., perdió en cuartos.

-Anta Sow (Vencillón) +70Kg. SUBCAMPEONA DE ESPAÑA - PLATA

-Conrad Villegas (Monzón) -57Kg., perdió en octavos.

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