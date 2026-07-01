Así es la nueva Liga Prime Futsal, la Primera División: Apertura, Clausura, la nueva Copa y los cambios que vivirá el Wanapix

El Wanapix regresó a Primera División el pasado viernes y, sin tiempo casi ni para digerirlo, cuatro días después ya conoció el calendario y cómo será la nueva Liga Prime Futsal, la gran novedad de Mario Hernando, el nuevo CEO del fútbol sala, junto a la RFEF, para tratar de devolver el esplendor y el interés televisivo y de los aficionados tras unos años muy difíciles de guerra con la LNFS y gestión federativa íntegramente.

El conjunto zaragozano jugará, como gran novedad, un torneo Apertura y otro Clausura, como se hace principalmente en Sudamérica. Habrá dos campeones, el primero que saldrá del Apertura (una primera vuelta) y el segundo, el vencedor del Clausura (segunda vuelta).

Pero no queda el asunto de la Liga ahí, ya que al final de temporada habrá un playoff para ser campeón de la temporada, lo que coloquialmente han empezado a llamar los aficionados un supercampeón. Se clasificarán de forma automática los dos primeros del Apertura y lo mismo con el Clausura, es decir, cuatro equipos. Los otros cuatro restantes, sumando la puntuación de los dos torneos. En la práctica, lo más seguro es que en ese aspecto se mantenga lo que venía sucediendo hasta ahora, que los ocho primeros en la última jornada son los que acceden al playoff y lo lógico es que los equipos punteros no se caígan tanto en la segunda parte de la temporada.

Como hasta ahora, dos equipos irán a la Champions. Serán el campeón continental si es español (este año no lo fue tras tres cursos venciéndola el Palma Futsal) y el campeón de la temporada, es decir, del playoff. Si no, el supercampeón y el finalista.

En cuanto al descenso, se mantiene invariable: los dos últimos sumando la puntación del Apertura y el Clausura bajarán a Segunda División. En el fondo y forma, es lo mismo que hasta ahora, ya que se contará el total de las 30 jornadas de Liga.

Otra de las grandes novedades es que las dos Copas se unifican. En las 15 últimas temporadas se jugaba la Copa del Rey, que contaba con equipos de Segunda B, Segunda y Primera por eliminatoria directa salvo semifinales y final, que eran en formato Final Four en los últimos cursos.

Y también, los ocho primeros clasificados de la primera vuelta disputaban en marzo la Copa de España en sede única. Para el recuerdo queda la del 2018 del entonces Ríos Renovables en Madrid, que eliminó al Barça en penaltis y cayó en semifinales en el último segundo contra el Jaén Paraíso Interior, a la postre campeón. La última vez que la jugó fue en 2021, en Madrid también, y la edición del 2006 se disputó en Zaragoza, en el pabellón Príncipe Felipe, y la ganó el Lobelle Santiago al Boomerang Interviú.

La televisión y el calendario

Ahora, aunque se fusionan, prevalece la Copa de España, que es la preferida de los aficionados. La diferencia es que se clasificarán seis de los ocho vía Apertura, cuando hasta ahora eran los ocho primeros de la primera vuelta, y las otras dos plazas se la disputarán en un torneo por eliminatorias con 30 equipos de Tercera, 36 de Segunda B, los 16 de Segunda y los 10 de Primera no clasificados. Los de Segunda entrarán más tarde y, los últimos, los de Primera, tendrán que disputar tres rondas para lograr uno de los dos puestos.

Es decir, con este cambio no será necesario estar en Primera para poder jugar en la gran fiesta del fútbol sala, aunque la dificultad es máxima al tener que eliminar a equipos de la máxima categoría. Clubs como el Pinseque, el Tauste, el Cadrete o el Entrerríos Automatización podrían disputarla en algún momento.

Lo que no está todavía claro es la plataforma televisiva en la que se emitirá la competición. La RFEF ha sacado el lote para el partido en abierto en TDT nacional (que era de Teledeporte) y, lo más probable, es que el resto se emitan a través de una OTT propia o ajena.

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En este escenario, el Wanapix se estrenará en la nueva Liga Prime Futsal contra el Servigroup Peñíscola del internacional zaragozano Diego Sancho en el Siglo XXI el fin de semana del 13 de septiembre y cerrará el Apertura visitando al Noia Portus Apostoli. Además, empezará el Clausura recibiendo al Industrias Santa Coloma y terminará la Liga en casa con el Noia de nuevo.