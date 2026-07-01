La RFEF cambia el sistema de ascenso a Segunda RFEF

Los equipos aragoneses de Tercera RFEF ya no se enfrenterán entre sí para luchar por el ascenso. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó este martes en su Asamblea General, antes del sorteo de los calendarios de la próxima temporada, la modificación del sistema de ascenso a Segunda RFEF.

La Federación acaba de esta manera con los enfrentamientos regionales en la promoción de Tercera RFEF, que se introdujeron en la reestructuración que dividió la antigua 2.ª B en Primera y Segunda RFEF. Desde entonces, el líder de cada grupo de Tercera ascendía directo y el 2º se emparejaba con el 5º de su grupo y el 3º, con el 4º. Los ganadores resultantes de estos duelos se enfrentaban entre sí y finalmente el vencedor se jugaba el anhelado ascenso con un equipo de otra territorial que había seguido el mismo camino para lograr ya por fin la nueva categoría.

Con el nuevo sistema, se mantiene el priviliegio del ascenso directo del líder de cada grupo y el emparejamiento en primera ronda entre segundos y quintos, y terceros frente a cuartos, eso sí, de distintas territoriales. En segunda ronda, los 36 clasificados se enfrentarán en función de su posición en liga regular, evitando duelo entre clubes de la misma liga y siguiendo la lógica de los mejores clasificados contra los peores. Algo que no ocurrirá en la tercera y última ronda, donde el enfrentamiento se establecerá por sorteo puro, sin considerar la clasificación durante la temporada.

Ya no se verán los duelos fraticidas como los de esta temporada entre CD Cuarte, Atlético Monzón, Caspe y Épila para ganarse el derecho a obtener una plaza en Segunda RFEF. Un hecho que afectará especialmente al Depotivo Aragón y a la SD Ejea, llamados a ocupar puestos altos en la tabla por su condición de recién descendidos.

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El cambio abre la puerta a que asciendan hasta cinco equipos de un mismo grupo, en lugar de tan solo el campeón y el “superviviente” de cada territorial en el caso de ganar la eliminatoria final, como venía siendo hasta ahora. Por otra parte, el nuevo playoff 100 % nacional aumenta la exigencia competitiva y sobre todo económica con el triple de desplazamientos fuera de la comunidad sin ningún criterio de proximidad. Para ello, la RFEF ha incrementado de 75.000 a más de 400.000 euros la partida dedicada a los clubes para sufragar los gastos de la competición.