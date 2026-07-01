La SD Tarazona desciende administrativamente por impagos y busca poder salir a competir en Tercera RFEF

La SD Tarazona ha bajado administrativamente a Tercera RFEF y, por lo tanto, no competirá en Segunda RFEF y afronta un doble descenso esta temporada. El club aragonés, pese a llevar años intentando cubrir el capital social de su transformación en SAD y de haber buscado financiación, finalmente no ha podido reunir el dinero necesario para pagar a las deudas de los jugadores y el cuerpo técnico.

El plazo para estar al corriente de pago finalizaba este martes 30 de junio a las 12.00 horas y, al no formalizar la inscripción, se ha consumado el descenso. Se incumplió el punto 1B de la circular relativa a las incripciones en competiciones de categoría nacional: "Estar, en el momento de la inscripción, al corriente de pago de todas las obligaciones económicas con la RFEF y/o las Federaciones de ámbito autonómico derivadas de la temporada anterior y de todos y cada uno de sus equipos participantes en competiciones oficiales".

Según algunas fuentes, el agujero económico es de gran cuantía y la plantilla no percibe nóminas desde el pasado mes de diciembre, es decir, que durante todo el año 2026, al menos algún jugador no ha cobrado dinero. De todos modos, la RFEF tendrá que hacer pública la cifra concreta total para que los equipos interesados opten a la plaza. Además, también se espera un comunicado oficial del club alrededor del viernes.

La entidad del Moncayo ahora se afana en intentar salir a competir en Tercera RFEF y en tratar de sortear la desaparición. Desde la SD Tarazona se muestran confiados en que al menos se pueda salir a competir en la quinta categoría nacional, pero también recuerdan que en otras ocasiones también ha habido optimismo con respecto al encuentro de financiación, especialmente para cubrir el capital social mínimo en la conversión a Sociedad Anónima Deportiva y que al final se ha llegado a esta dura situación.

Aniceto Navarro, presidente del Tarazona, junto al exjugador aragonés Ignacio Camacho. / SD Tarazona

Aniceto Navarro, presidente del club, ya lanzó un SOS hace un mes avisando de que el club estaba "clínicamente muerto". "Con la situación actual o somos capaces de cubrir el capital pendiente o va a ser muy difícil que salgamos de la situación crítica en la que nos encontramos. Salimos a la calle (al proceso de conversión en SAD) con un capital de 664.000 euros y no se ha cubierto más que el 5%", explicó.

Ahora se abre un proceso desesperado por intentar salvar al menos a la entidad. La RFEF hará público el dinero total de la deuda de la SD Tarazona con jugadores y cuerpo técnico y, para poder formalizar la incripción en Tercera RFEF, siempre y cuando sea de más de 100.000 euros necesitará suscribir un aval del 25% por la deuda y, si además se hubiera dictado resolución adoptando cualquier medida de garantía de cumplimiento de las previstas en este Reglamento deberán suscribir un aval por el 35% de la deuda reconocida. El plazo para formalizar la inscripción es de dos semanas.

De todos modos, la RFEF también admite fórmulas alternativas a la presentación de aval, como la consignación de la cantidad a avalar en una cuenta bancaria abierta a nombre de la RFEF, seguros de caución y otras legalmente admitidas que cumplan la misma función de garantía, a juicio de la Asesoría Jurídica de la RFEF.

En cuanto a las consecuencias deportivas, en Segunda RFEF se abre un proceso para adquirir las plazas vacantes no solo por el Tarazona, sino también por al Arenteiro, y los equipos que las compren jugarán en el grupo aragonés (sin Calamocha) y gallego, por lo que puede darse la circunstancia de que Ebro, Utebo y Barbastro tengan que jugar ante un conjunto lejano. Ocurrió con Estepona, Cerdanyola o Real Murcia en diferentes temporadas, por ejemplo.

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Y en Tercera RFEF la situación está a expensas de la SD Tarazona, de ver si logra la inscripción en estas dos semanas, aunque lo que sí que es seguro es que se mantendrá en 18 equipos.