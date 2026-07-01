Vero Boquete, Marta Cardona, Mapi León, Silvia Meseguer, Salma Paralluelo: todas las grandes futbolistas que han pasado por el ZCFF

Antes de que el fútbol femenino experimentara el crecimiento actual, mucho antes de que Alexia Putellas o Aitana Bonmatí fueran referentes mundiales, cuando la Champions femenina era apenas una idea y los Mundiales y Europeos eran algo menor sin apenas seguimiento, Zaragoza ya tenía un club que apostaba por este deporte, que se mantuvo en la élite española durante trece temporadas y dio salida a estrellas como Vero Boquete, Marta Cardona, Silvia Meseguer, Mapi León o, más recientemente, Salma Paralluelo.

Hay dos nombres fundamentales en toda esta historia: David Magaña y la familia Alcaine. Magaña fundó el Inter Aragón Winter Garden en 1997, germen del club actual que en 2000 ya era Transportes Alcaine porque la familia encabezada por Carmelo comenzó entonces a patrocinar al equipo. En 2005 Carmelo pasó a ser presidente y Magaña fue el director deportivo que rastreaba y rastreaba hasta encontrar, y fichar, a promesas que no tardaban en hacerse realidad.

Así consiguó convencer a una jovencísima Vero Boquete para dar sus primeros pasos en el fútbol profesional (si puede llamarse profesional al fútbol femenino de 2005) cuando aún no había salido de su Galicia natal. Boquete se estrenó en la entonces llamada Superliga al tiempo que el club, en 2005, y estuvo en la capital aragonesa tres temporadas, en la segunda marcando el gol de la salvación y, en la tercera, consiguiendo el octavo puesto.

Silvia Meseguer terminó la carrera de medicina. / AFE

Ya estaba en el equipo la alcañizana Silvia Meseguer, después jugadora del Espanyol y del Atlético de Madrid, más de 60 veces internacional con España y actualmente médica, que fue la autora del gol que dio el ascenso al equipo en 2005. Los mismos pasos aunque terminando en el Barcelona dio Mapi León, que también comenzó su andadura profesional en el entonces Prainsa.

Fue otro fichaje de David Magaña, que la vio en un supermercado junto a sus hermanos y le hizo cambiar definitivamente el fútbol sala por el fútbol 11. Debutó con solo 16 años...contra el Barça y estuvo cuatro temporadas en el Prainsa antes de marcharse al Espanyol, después al Atlético de Madrid y acabar convirtiéndose la primera futbolista española por la que se pagó un traspaso. El Barcelona abonó 50.000 euros para hacerse con sus servicios.

Mapi León, en sus primeras internacionalidades. / SERVICIO ESPECIAL

La zaragozana Marta Cardona también dio sus primeras patadas en el ZCFF, primero en el filial para debutar en el primer equipo en 2011. Estuvo en la Superliga desde 2013 hasta 2017, cuando se marchó a la Real Sociedad para pasar después por el Real Madrid y el Atlético antes de desembarcar en la Serie A italiana.

Boquete, Meseguer, León y Cardona no han sido las únicas internacionales que han pasado por sus filas. También defendieron su camiseta Noelia Tudela, Bárbara Latorre, Patricia Larque y, más recientemente, Salma Paralluelo. La zaragozana, formada en el UD San José, debutó en Segunda División con 15 años mientras aún alternaba el fútbol conel atletismo. En 2019 fichó por el Villarreal y, en 2022, pasó al FC Barcelona.

Salma Paralluelo, en su etapa en el ZCFF. / SERVICIO ESPECIAL

Pero no solo han pasado grandes nombres propios. El club, como Transportes Alcaine, Prainsa y ZCFF, estuvo trece temporadas consecutivas en la máxima categoría, entonces llamada Superliga, compitiendo con los mejores equipos de España. Para la hisoria quedan las dos finales de Copa que disputó en 2009 y en 2013. Cayó en las dos, frente al Espanyol y el Barcelona, respectivamente, pero llevó a 10.000 personas a La Romareda en 2009, todo un hito por aquel entonces.

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Ahora, iguel que con la llegada de los Alcaine o la de Prainsa, el club abre una nueva etapa de la mano de un grupo inversor que quiere profesionalizar a impulsar el club para devolverlo a donde ya estuvo cuando nadie apostaba por el fútbol femenino.