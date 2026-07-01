El Zaragoza Club de Fútbol Femenino abre una nueva era con la entrada de un grupo inversor

El Zaragoza Club de Fútbol Femenino (ZCFF) comienza una nueva era. El grupo inversor NH Capital, con sede en Londres, se ha hecho con el control del club tras alcanzar un acuerdo con la familia Alcaine, que llevaba al frente de la entidad de referencia del fútbol femenino aragonés casi treinta años. Manuel Abellán será el nuevo presidente de la entidad y el reto es claro: alcanzar la Primera División en un plazo de cuatro o cinco años. La próxima campaña el ZCFF competirá en Segunda RFEF.

NH Capital es un grupo inversor que quiere apostar por el fútbol femenino y lo ha hecho ya en varios países. Todo comenzó con el Campobasso italiano pero después se extendió por el fútbol femenino con el Montréal Roses de Canadá y el Brooklyn FC de Estados Unidos, además de formar parte de la creación de la Liga profesional canadiense.

"Pero le dije a Nico, el socio que empezó todo esto, que hasta que no tuviéramos un club en España o Inglaterra no seríamos un grupo fuerte en el fútbol femenino", explica Manuel Abellán, el nuevo presidente. Tras valorar diferentes opciones, se decantaron por Zaragoza. "Es la cuarta ciudad de España y en un enorme crecimiento económico. Va a venir mucha gente a vivir aquí y tiene que haber una buena oferta deportiva", explica.

Roldán, Cardona y Abellán, explicando el nuevo proyecto. / Miguel Angel Gracia / EPA

La intención de NH Capital es dar un nuevo impulso al club, profesionalizarlo y devolverlo a la élite del fútbol femenino, pero sin perder las raíces. De hecho, muchas de las nuevas incorporaciones son gente de la tierra. "Construiremos el club de forma sostenible y con respeto a sus raíces. El foco estará en las estructuras profesionales, el desarrollo de jugadoras, la experiencia en los partidos y la infraestructura que el deporte femenino en esta ciudad merece — para las generaciones venideras".

Pablo Carmona, uno de los fundadores del Racing Zaragoza, se embarca también en este proyecto. "Es un proyecto ambicioso pero también coherente y con sentido común. Quieren dotar al club de nuevas herramientas para crecer y, al mismo tiempo, mantener el arraigo", indica Carmona.

Manuel Abellán, nuevo presidente del ZCFF. / Miguel Angel Gracia / EPA

La nueva propiedad ya ha conocido tanto a entrenadores como jugadoras. La capitana del primer equipo, Lucía Fuertes, muestra la emoción del vestuario ante la nueva etapa que se abre. "Aún no nos lo terminamos de creer. Empieza una nueva etapa para el club y las jugadoras la afrontamos con mucha ilusión. Nos emociona pensar en las generaciones que vienen detrás y en los recursos que podrán tener, porque pueden marcar un antes y un después. Las primeras conversaciones con los nuevos propietarios han sido muy cercanas; han querido escuchar las voces del vestuario, y eso se agradece y motiva".

Se hará una transición ordenada para que entren los nuevos cargos y abandonen los suyos la familia Alcaine, que se desvinculará completamente del club después de estar al frente del mismo desde 2005, si bien ya habían ayudado como patrocinadores desde 2000. El ZCFF no es una SAD, por lo que la venta o cambio de propiedad se ha hecho mediante un acuerdo entre NH Capital y la familia Alcaine por el que el nuevo grupo inversor pagará una comisión por hacerse con el club.

Carmelo Alcaine, el padre, Rubén y Carlos, los hijos, han estado detrás del club desde 2000, poniendo a Zaragoza en el mapa del fútbol femenino cuando casi nadie apostaba por él. 13 años consecutivos en la máxima categoría, 2 finales de Copa y numerosas internacionales son el bagaje de esta etapa que ahora se cierra. El desgaste de los Alcaine se ha acentuado en los últimos años no solo por el paso del tiempo sino también por los conflictos que han mantenido con la Federación Aragonesa (de Óscar Fle), la Española (de Rubiales), el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón.

Pablo Carmona, nuevo miembro del ZCFF. / Miguel Ángel Gracia / EPA

La intención es profesionalizar el club, para lo que hay que generar más ingresos en un fútbol femenino en el que entra poco dinero de las entradas, los derechos de televisión y los fichajes. "Queremos atraer a las familias para que ver los partidos sea toda una experiencia y puedan pasar todo el día aquí. Queremos que las niñas de Zaragoza quieran jugar en este club", señala Abellán.

El ZCFF competirá de nuevo en Segunda RFEF tras haber soñado con el ascenso esta pasada temporada. La intención es dar el salto a Primera RFEF el próximo curso, antes de la remodelación de las categorías, y poder estar en Primera División en un plazo de cuatro o cinco años.