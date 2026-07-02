El CBZ lanza su campaña de abonados bajo el lema "Todo lo que viene"
El club invita a formar parte de un proyecto que mira al futuro con ambición, ilusión y muchas ganas de seguir creciendo con una campaña de lanzamiento de abonos generales por 60 €, disponible hasta el 12 de julio
"Todo lo que viene" es el lema con el que el CB Zaragoza quiere transmitir la idea de todo lo que está por llegar para el club: nuevos retos, historias y momentos para recordar de un proyecto que continúa evolucionando, a la vez que mantiene la esencia de una estructura de jugadores locales y competitivos como los ya anunciados Dani Muñoz, Pablo Aso y Dani Arjol.
Conscientes de que "cada temporada empieza con quienes deciden estar desde el principio", el club ofrece un precio especial de lanzamiento de 60 € para los abonos generales, disponible hasta el próximo 12 de julio. Después de esa fecha, el coste del abono, que incluye liga regular de Segunda FEB y Copa España, asecenderá a los 70 €. Por su parte, el abono infantil tendrá un coste de 30 €.
Además, este año el club estrena una nueva plataforma de abonados, que permitirá disponer del abono en formato digital y simplificará el acceso al pabellón Siglo XXI. Los abonos ya pueden adquirirse a través de la web oficial del club.
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