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El CBZ lanza su campaña de abonados bajo el lema "Todo lo que viene"

El club invita a formar parte de un proyecto que mira al futuro con ambición, ilusión y muchas ganas de seguir creciendo con una campaña de lanzamiento de abonos generales por 60 €, disponible hasta el 12 de julio

Cartel de la campaña de abono &quot;Todo lo que viene&quot; del CB Zaragoza

Cartel de la campaña de abono "Todo lo que viene" del CB Zaragoza / Servicio especial

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

"Todo lo que viene" es el lema con el que el CB Zaragoza quiere transmitir la idea de todo lo que está por llegar para el club: nuevos retos, historias y momentos para recordar de un proyecto que continúa evolucionando, a la vez que mantiene la esencia de una estructura de jugadores locales y competitivos como los ya anunciados Dani Muñoz, Pablo Aso y Dani Arjol.

Conscientes de que "cada temporada empieza con quienes deciden estar desde el principio", el club ofrece un precio especial de lanzamiento de 60 € para los abonos generales, disponible hasta el próximo 12 de julio. Después de esa fecha, el coste del abono, que incluye liga regular de Segunda FEB y Copa España, asecenderá a los 70 €. Por su parte, el abono infantil tendrá un coste de 30 €.

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Además, este año el club estrena una nueva plataforma de abonados, que permitirá disponer del abono en formato digital y simplificará el acceso al pabellón Siglo XXI. Los abonos ya pueden adquirirse a través de la web oficial del club.

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