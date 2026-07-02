Dani Pérez continuará en el Bada Huesca pese al descenso a División de Honor Plata

El Bada Huesca sigue apostando por la continuidad de su plantilla de cara a la temporada 2026/27. Dani Pérez cumplirá su contrato y seguirá una campaña más, aportando su trabajo, compromiso y experiencia al proyecto del conjunto oscense.

Tras completar su primera temporada en Huesca, el jugador afronta con ilusión este nuevo reto y destaca el trato recibido desde su llegada al club: "A nivel personal, me he sentido muy bien, me han acogido muy bien desde el minuto uno y, quitando los resultados, ha sido un gran año", confiesa.

Con la vista puesta en el próximo curso, Dani Pérez es consciente de la exigencia que supondrá la División de Honor Plata, una categoría que "es una liga muy complicada donde esperamos estar a la altura y conseguir los objetivos que nos marquemos". El extremo oscense tiene claro el objetivo: "devolver la ilusión a la gente y estar en los puestos de lucha por el ascenso".

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La continuidad de Dani Pérez supone un paso más en la configuración de la plantilla con la que el Bada Huesca afrontará una temporada, en la que el equipo buscará volver a ser protagonista y pelear por los puestos de privilegio de la División de Honor Plata.