Dani Pérez continuará en el Bada Huesca pese al descenso a División de Honor Plata
El extremo cumplirá el año que le queda de contrato en el equipo oscense en un proyecto que busca la continuidad de la plantilla de la temporada pasada
El Bada Huesca sigue apostando por la continuidad de su plantilla de cara a la temporada 2026/27. Dani Pérez cumplirá su contrato y seguirá una campaña más, aportando su trabajo, compromiso y experiencia al proyecto del conjunto oscense.
Tras completar su primera temporada en Huesca, el jugador afronta con ilusión este nuevo reto y destaca el trato recibido desde su llegada al club: "A nivel personal, me he sentido muy bien, me han acogido muy bien desde el minuto uno y, quitando los resultados, ha sido un gran año", confiesa.
Con la vista puesta en el próximo curso, Dani Pérez es consciente de la exigencia que supondrá la División de Honor Plata, una categoría que "es una liga muy complicada donde esperamos estar a la altura y conseguir los objetivos que nos marquemos". El extremo oscense tiene claro el objetivo: "devolver la ilusión a la gente y estar en los puestos de lucha por el ascenso".
La continuidad de Dani Pérez supone un paso más en la configuración de la plantilla con la que el Bada Huesca afrontará una temporada, en la que el equipo buscará volver a ser protagonista y pelear por los puestos de privilegio de la División de Honor Plata.
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- Última hora del incendio en la Sierra de Alcubierre en Leciñena, en directo: la evolución es favorable y ya han ardido 2.200 hectáreas
- Muere el presentador de Aragón TV Manuel Gómez Fernández a los 55 años
- Hacienda lo confirma: esta es la lista completa de grandes morosos en Aragón
- Laura López, la fisioterapeuta del Calamocha, víctima de cientos de comentarios machistas: 'Estoy agobiada
- Los posibles refuerzos en la delantera: De Miguel espera al Real Zaragoza y Álvaro García lo rechaza
- Declarado un incendio forestal en plena Sierra de Alcubierre en Leciñena con la UME activada, en directo: 'Es un foco muy importante
- Las dificultades del Real Zaragoza con los extremos: Óscar Ureña, otra vía explorada de difícil resolución