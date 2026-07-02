España aplasta a Austria para pasar a octavos

España se clasificó de forma brillante para los octavos de final del Mundial del 2026. El equipo recuperó su excelente juego coral y una conexión que ya dio una Eurocopa como es la compuesta por Oyarzabal y Cucurella. Entre ambos fabricaron dos de los tres goles de la Roja, mientras que Pedro Porro completó el marcador.

Luis de la Fuente devolvió el mejor once que le funcionó frente a Arabia Saudí, con Pedro Porro en el lateral derecho y, sobre todo, con Dani Olmo en la media punta, ayudando a Pedri y Rodri en la construcción. Esta vez no hubo experimentos y el riojano fue con todo.

España arrancó mejor que en otros partidos con un Lamine incisivo y generando alboroto alrededor suyo. Austria quiso presionar arriba, como es su seña de identidad, pero no pudo ante la mayor precisión española en el pase.

La Roja fue madurando el partido hasta que llegó la primera jugada polémica del encuentro. El colegiado anuló de forma errónea un gol de Cucurella en un córner por una supuesta falta de Cubarsí en el salto con el portero. El VAR, de forma incomprensible, no corrigió al colegiado sueco Glenn Nyberg, quien en otras partes del campo permitía mucho contacto.

Equipo enrabietado

Esta acción espoleó a los de De la Fuente y Oyarzabal avisó a la media vuelta con una gran intervención del meta austriaco. Fue el preludio del gol del vasco. El goleador español se desmarcó muy bien en el área en otra internada de Cucurella para cruzar suavemente el esférico al fondo de la red.

España se desató a partir de entonces, aunque le faltó quizá un poco de más de paciencia, especialmente por parte de Lamine, a quien las ganas le podían de manera constante.

Larguero de Baena

Sin embargo, las ocasiones llegaron en la recta final del primer tiempo. Un Baena muy incisivo disparó una falta al larguero, mientras que Lamine no supo aprovechar el rechace ante otra enorme intervención de Schalger. España se fue al descanso con el botín de la victoria, pero con un resultado corto a tenor de los méritos realizados.

En la segunda parte, Austria volvió a apretar arriba. No le quedaba otra con el marcador en contra. España tenía más espacios y así lo vio Oyarzabal para completar la primera aproximación a portería. Rodri también lo probó con un disparo mordido. La selección no quería sustos y buscaba el segundo tanto.

Ralf Rangnick reaccionó con dos cambios de delanteros, los poderosos Arnautovic y Kalajdzic y pronto se dejaron notar con su físico. España pudo rehacerse a base de fútbol con un Dani Olmo muy inspirado en zona de tres cuartos. Su constancia permitió originar la jugada del segundo gol. Cucurella recogió un rechace, sirvió para Baena y fue centro medido a la cabeza de Pedro Porro permitió el segundo tanto.

Tras la segunda pausa de hidratación, De la Fuente movió el banquillo con Ferran Torres y Merino por Baena y Olmo. Más físico para aguantar el previsible empuje de los austriacos. Ferran se colocó de 9, mientras que Oyarzabal pasó a la banda izquierda.

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Lamine tuvo de nuevo el gol en una acción que sacó Alaba bajo palos justo antes de que fuera sustituido por Gavi. Finalmente,el merecido tercer tanto entró en otro centro de Cucurella empujado a la red por Oyarzabal. España se destapó justo a la hora de la vverdad para pasar a octavos.

Fuente: Sport