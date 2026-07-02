La España de Yusta y Pradilla barre a Dinamarca (109-81)

La selección española ganó con claridad, por 109-81, a la de Dinamarca este jueves en el encuentro de la primera fase clasificación para el Mundial de Catar 2027, y se aseguró el liderato del Grupo A, en el que camina con paso firme (5-0), gracias a as actuaciones de Hugo González y Pierre Oriola. El aragonés Jaime Pradilla anotó 9 puntos y el capitán del Casademont, Santi Yusta, anotó 4.

Victoria, liderato de grupo y exhibición en la Caja Mágica de Madrid. Pese a la cercanía con el encuentro de la selección de fútbol, y, aunque sin lleno absoluto, los hombres de Chus Mateo brindaron una nueva victoria a la afición de Madrid, con la que se mantienen invictos y se adjudican de manera segura el liderato del Grupo A. Hubo especial cariño al hijo pródigo Hugo González, que se llevó una de las mejores ovaciones durante la presentación, y que acabó con 16 puntos, 4/7 en triples, bajo la atenta mirada en la grada de su entrenador en los Boston Celtics, Joe Mazzulla.

No fue una entrada fluida. 'La Familia', con Ferrán Bassas y Oriol Paulí como descartes, se encontró con poco ritmo en ataque y con Dinamarca entonada desde fuera. Las dos tempranas personales de Willy Hernangómez y Alberto Díaz provocaron que Chus Mateo agitara el banquillo, y, con ello, la fluidez del juego español. La actividad sin balón de un siempre dispuesto Pierre Oriola, máximo anotador con 20 puntos, dio otro aire al equipo, que igualó la amenaza exterior de Jellum con los aciertos de un aclamado Hugo González. Con Mario Saint-Supéry al timón y sacando varias faltas ofensivas a sus rivales, el equipo español recuperó ritmo y alegría y acabó por delante el primer cuarto, 24-19.

Oriola, el cual parece disfrutar de una segunda juventud cada vez que se enfunda la camiseta de la selección, continuó con su recital, 14 puntos en 8 minutos, y España fijó los diez de ventaja (36-26, min.14). Pese al empuje local, Dinamarca no cedió y se mantuvo gracias a su efectividad perimetral. Sin reparo, los de Allan Foss se fueron al descanso con más intentos desde más allá del arco 7/17 (41,18 %) que de dos puntos 4/6 (66,67 %), manteniéndose por debajo en esa renta de diez (51-41).

La selección española pisó el acelerador en la reanudación y endosó un parcial de 10-2 en los tres primeros minutos, que a la postre sería determinante (62-43, min. 23). El arreón fomentó el crecimiento en el partido de 'La Familia', que pagó a los daneses con su misma moneda, la del triple 10/26, para obtener la máxima del choque, 27 puntos, al final del tercer periodo (82-55, min.30). La fiesta española, con ola incluida en la grada, se gustó con el partido resuelto, con los jóvenes González y Saint-Supéry enseñando su desparpajo. Así, los de Chus Mateo se aseguran de manera matemática el liderato y viajarán a Tiflis para medirse a Georgia este domingo en el último encuentro de esta primera fase de clasificación.

- Ficha técnica:

109 - España (24+27+31+27): Díaz (-), Brizuela (4), H.González (16), Almansa (12), W.Hernangómez (9) -cinco inicial-, Saint-Supéry (16), Cárdenas (2), Alonso (6), Yusta (4), Parra (11), Pradilla (9) y Oriola (20)

81 - Dinamarca (19+22+24+26): Klussmann (5), Heede-Andersen (11), Jukic (6), Kristensen (2), Ballisager Webb (14) -cinco inicial-, Sturup (-), Jellum (12), Rimdal (6), Vogel (12), Erichsen (-), Petersen (2) y Jorgensen (11).

Árbitros: Boris Krejic (SLO), Valerio Grigioni (ITA) y Silvia Maziali (ITA). Señalaron falta antideportiva a Haubro Petersen, de Dinamarca (min.9). Eliminaron por faltas a Viggo Rimdal, de Dinamarca (min. 39).

Incidenias: Partido correspondiente al Grupo A de clasificación para el Mundial de Catar 2027 disputado en la Caja Mágica de Madrid.