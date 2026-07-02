Kane dispara, Bélgica necesita una prórroga y Estados Unidos pasa jugando con diez: Esto es lo que pasó esta noche en el Mundial

Va avanzando la ronda de dieciseisavos en el Mundial y ya conocemos a tres octavofinalistas más: Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos avanzan. Se quedan fuera del Mundial las africanas RD Congo y Senegal más Bosnia.

Inglaterra 2-1 RD Congo

Cipenga adelantó a RD Congo en el minuto 7 y Kane lo arregló con un doblete: cabezazo en el 75 tras centro de Gordon y derechazo desde la frontal en el 85. Inglaterra a octavos: jugará contra México el 5 de julio en el Azteca.

Los africanos rozaron la sorpresa: se fueron ganando al descanso, Wissa estrelló un balón en el poste y el VAR anuló un penalti a Kane por simulación. El portero Mpasi fue el mejor de los suyos y Bellingham firmó un partido gris. El capitán inglés ya suma cinco goles en el Mundial.

Bélgica 3-2 Senegal (Con prórroga)

Remontada agónica de un 0-2 (Diarra en el 25 y Sarr en el 51): Lukaku recortó en el 86, Tielemans empató de cabeza en el 89 y el propio Tielemans marcó de penalti en el 125, tras revisión en el VAR. Bélgica a octavos se medirá a XXX.

Bélgica estuvo eliminada hasta el 89 después de un partido temeroso, con Courtois evitando el 0-3 ante Mané justo antes de la reacción. De Bruyne y Doku ya estaban sustituidos cuando llegó la remontada, y hubo hasta bronca entre Trossard y Tielemans en pleno partido. Senegal, líder de grupo y muy superior durante 85 minutos, se va con una eliminación cruelísima.

Estados Unidos, 2 - Bosnia, 0

El equipo de Pochettino ya está en octavos, donde se medirá a Bélgica el lunes, tras imponerse en San Francisco con un triunfo de doble lectura: Balogun abrió el marcador en el 45 y Tillman sentenció con un golazo de falta por encima de la barrera cuando los anfitriones jugaban con diez. Bosnia, ordenada pero sin pegada, acumuló ímpetu en el tramo final sin encontrar nunca el camino hacia la portería de Freese.

La gran noticia negativa para EE.UU. es la expulsión de Balogun, héroe y villano en la misma noche. En el 60, el delantero disputó un balón con Muharemovic y acabó hundiéndole los tacos en el tobillo; el brasileño Claus, tras tres minutos de revisión en el VAR, le mostró la roja directa en una decisión muy polémica —el planchazo parecía involuntario, con Balogun mirando el balón—. El castigo es doble: el máximo goleador estadounidense del Mundial se perderá el cruce de octavos ante Bélgica, y Pochettino tiene ahora el rompecabezas de sustituir a su gran figura.

Noticias relacionadas

España, a por los octavos.

La Roja abre este jueves su Mundial de verdad: se mide a Austria en dieciseisavos (21:00, Estadio de Los Ángeles, La 1 y DAZN) tras cerrar la fase de grupos como primera del Grupo H con dos victorias y un empate. El equipo de De la Fuente llega avisado por las sorpresas del torneo —fuera ya Alemania, Países Bajos o Japón— y con el mensaje claro que han repetido Cucurella, Baena y Cubarsí: ganar como sea y seguir avanzando. El premio, un cruce de octavos ante el vencedor del Portugal-Croacia que se disputa en la madrugada del viernes.

AGENDA – Jueves 2 de julio (hora española) 21:00: España – Austria (La 1 y DAZN)

España – Austria (La 1 y DAZN) 01:00 (madrugada al viernes): Portugal – Croacia

Portugal – Croacia 05:00 (madrugada al viernes): Suiza – Argelia

Fuente: Sport