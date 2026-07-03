Tenis
Wimbledon, en directo: Rafa Jódar - Shintaro Mochizuki
El español llega a tercera ronda sobre la hierba londinense tras ganar a Carreño en un choque que duró dos días
EP
El tenista madrileño Rafael Jódar se adjudicó el duelo español ante Pablo Carreño culminando la remontada este jueves, después de que el partido no pudiera terminarse este miércoles por falta de luz, por 3-6, 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4, para sacar el billete a la tercera ronda de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y sobre hierba, tras 3 horas y 43 minutos de juego, una ronda en la que estará también Jaume Munar, pero no Oksana Selekhmeteva.
Al de Leganés pareció sentarle mejor las condiciones diurnas sobre la pista 2 del All England Lawn Tennis Club que a un Carreño que sufrió mucho con su saque en la reanudación del encuentro, que no pudo terminar este miércoles por falta de luz, coincidiendo con la petición de atención médica del madrileño por una caída en la hierba que todavía no domina al completo, cuando el marcador era de 6-3, 3-6, 6-0, 2-1.
Jódar, de 19 años y número 26 del ranking, volvió a la reanudación con la lección aprendida y mejoró su rendimiento con el segundo servicio -acabó el quinto set con un 46% de puntos ganados con segundo saque-. Además, volvió a demostrar su fiabilidad en el quinto y definitivo parcial -el más corto: 45 minutos-, rompiendo hasta en dos ocasiones el saque del asturiano para finalizar el encuentro con un marcador de 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4 y avanzar a la tercera ronda.
Jódar, cuartofinalista en Roland Garros, se enfrentará este viernes en tercera ronda al japonés Shintaro Mochizuki, que viene de superar tres encuentros en la fase previa y otros dos en el cuadro principal. Su último triunfo fue frente al estadounidense Ethan Quinn, finalista en Mallorca la semana pasada, por 6-2, 7-6 (6) y 7-5.
- Última hora del incendio en la Sierra de Alcubierre en Leciñena, en directo: la evolución es favorable y ya han ardido 2.200 hectáreas
- Arden varios vehículos tras el incendio de un coche eléctrico en el concesionario Peugeot de la carretera de Madrid en Zaragoza
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- Adiós al sueño del Real Zaragoza con Diego Fuoli: el portero comunica al Sabadell que se queda
- Adiós al Rincón de Baro, el bar viral de Zaragoza que servía tortillas de todos los sabores: 'Hay que dar un paso atrás
- Los fichajes de Escudero y Gabilondo y los remates ganadores de la plantilla del Real Zaragoza
- Un rival del grupo del Real Zaragoza se plantea renunciar a la Primera RFEF
- La joya del patrimonio de Zaragoza que sigue cerrada a las visitas y ha quedado relegada a su uso como oficinas