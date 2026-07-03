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Wimbledon, en directo: Rafa Jódar - Shintaro Mochizuki

El español llega a tercera ronda sobre la hierba londinense tras ganar a Carreño en un choque que duró dos días

Rafael Jódar

Rafael Jódar / Europa Press

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EP

MADRID

El tenista madrileño Rafael Jódar se adjudicó el duelo español ante Pablo Carreño culminando la remontada este jueves, después de que el partido no pudiera terminarse este miércoles por falta de luz, por 3-6, 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4, para sacar el billete a la tercera ronda de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y sobre hierba, tras 3 horas y 43 minutos de juego, una ronda en la que estará también Jaume Munar, pero no Oksana Selekhmeteva.

Al de Leganés pareció sentarle mejor las condiciones diurnas sobre la pista 2 del All England Lawn Tennis Club que a un Carreño que sufrió mucho con su saque en la reanudación del encuentro, que no pudo terminar este miércoles por falta de luz, coincidiendo con la petición de atención médica del madrileño por una caída en la hierba que todavía no domina al completo, cuando el marcador era de 6-3, 3-6, 6-0, 2-1.

Transmisión en directo del partido de tenis entre Rafa Jódar y Shintaro Mochizuki.

Jódar, de 19 años y número 26 del ranking, volvió a la reanudación con la lección aprendida y mejoró su rendimiento con el segundo servicio -acabó el quinto set con un 46% de puntos ganados con segundo saque-. Además, volvió a demostrar su fiabilidad en el quinto y definitivo parcial -el más corto: 45 minutos-, rompiendo hasta en dos ocasiones el saque del asturiano para finalizar el encuentro con un marcador de 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4 y avanzar a la tercera ronda.

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Jódar, cuartofinalista en Roland Garros, se enfrentará este viernes en tercera ronda al japonés Shintaro Mochizuki, que viene de superar tres encuentros en la fase previa y otros dos en el cuadro principal. Su último triunfo fue frente al estadounidense Ethan Quinn, finalista en Mallorca la semana pasada, por 6-2, 7-6 (6) y 7-5.

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