El Ayuntamiento de Zaragoza invertirá 269.000 euros en renovar las pistas central y auxiliar del pabellón Príncipe Felipe

El Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado este sábado que ha iniciado el proceso para renovar tanto la pista central como la auxiliar del pabellón Príncipe Felipe, un procedimiento abierto con un presupuesto base de licitación de 296.000 euros y con un plazo máximo de ejecución de 12 semanas desde su adjudicación, si bien las empresas contratadas pueden mejorar estos plazos.

Con esta nueva mejor se modernizarán la pista de juego y la auxiliar, donde suelen entrenar los equipos de la cantera del Casademont Zaragoza y, cuando la central está ocupada, también los conjuntos profesionales. "El proyecto contempla el suministro e instalación de dos nuevos pavimentos de madera homologados para competiciones de baloncesto FIBA Nivel 1, el máximo estándar internacional exigido para la celebración de eventos deportivos de primer nivel. En concreto, se instalará una pista desmontable en la cancha central y un pavimento fijo en la pista auxiliar, sustituyendo los sistemas actuales", explica el propio ayuntamiento.

El consistorio también explica que la nueva pista central contará con una superficie aproximada de entre 654 y 665 metros cuadrados y estará diseñada para facilitar su montaje y desmontaje, mientras que la pista auxiliar dispondrá de una superficie cercana a los 575 metros cuadrados. "Ambos pavimentos deberán cumplir exigentes requisitos técnicos relacionados con la absorción de impactos, la resistencia al desgaste, el comportamiento frente a cargas rodantes y la calidad del rebote del balón", aseguran.

El pabellón Príncipe Felipe fue inaugurado en 1990 y, en estos 36 años, se han ido acometiendo diferentes mejoras que han ampliado ligeramente su capacidad hasta los 10.800 asientos actuales, se han sustituido las gradas telescópicas y, en los últimos años, se han ampliado los aseos, se ha reparado la cubierta, se ha renovado tanto la iluminación como el sonido, se han modernizado las pantallas y se han sustituido también las puertas de acceso para mejorar la seguridad.

El Ayuntamiento de Zaragoza indica que solo desde 2023 ha invertido 1,8 millones de euros en la mayoría de estas mejoras. En 2023 se llevó a cabo la ampliación de los aseos para aumentar los destinados a mujeres, que de inicio eran menos que los masculinos, una reforma que supuso 420.000 euros.

Ese mismo año la empresa Saltoki Suministros Zaragoza SL suscribió un contrato por un valor de 169.525,71 euros que, con IVA, eran 205.126,11 euros, para sustituir toda la iluminación de halogenuros metálicos de 1000 W de potencia unitaria por un sistema LED que permite tanto el ahorro de energía como un encendido y apagado más rápido.

En diciembre de 2024 se acometió una de las reformas más importantes, la de la cubierta del recinto, por un valor de 584.345 euros. Se llevó a cabo una impermeabilización de todo el techo para solventar los problemas de goteras y degradación de los materiales que se venían produciendo en los últimos tiempos en esta estructura. Además, la reforma incluía la renovación de las 50 claraboyas y la instalación de unas celosías de lamas orientables automáticas.

En mayo de 2025 le tocó el turno a las puertas de acceso, con una inversión de 266.324,60 euros (IVA incluido) para sustituir las puertas originales ubicadas en las cuatro esquinas del recinto, y en agosto, al sistema de sonido con una inversión de 235.593,03 euros (IVA incluido) para instalar un nuevo sistema que de última generación para la pista central que mejore notablemente la calidad acústica de sus espectáculos deportivos y culturales. En este 2026 se ha licitado la reforma de un vestuario por algo menos de 60.000 euros para adecuarlo y modenizarlo como camerino para artistas.