Buen debut de Aday Mara en lo individual pero malo en lo colectivo en la Summer League de la NBA

Aday Mara debutó con la camiseta de los Oklahoma City Thunder la Summer League de Salt Lake City, un minitorneo entre cuatro franquicias de la NBA que sirve como primera toma de contacto sobre todo para los jugadores recién elegidos en el Draft. Es decir, conclusiones pocas por no decir ninguna. La Summer League clásica y ya más competitiva será en Las Vegas del 9 al 19 de julio.

Pero sí que este tipo de partidos suponen una primera toma de contacto entre jugadores y aficionados y Aday Mara dejó una grata impresión en su estreno con su nueva franquicia pese a la dura derrota contra los Grizzlies.

El zaragozano aportó 10 puntos, con 5/8 en tiros de campo, dio 4 asistencias, capturó 3 rebotes y puso 2 tapones. Es decir, números de puro Aday Mara. Fuerte defensivamente, buenas situaciones de tiro y, sobre todo, sobresalió en uno de los aspectos que más le gusta a la NBA y es su visión de juego. Por ello hay muchas voces que le empiezan a comparar con Marc Gasol, un pívot total. Todo ello en solo 21 minutos, aunque perdió tres balones.

De todos modos, tanto en los Thunder como en el resto de equipos todavía no hay más que rookies, jugadores de la G-League y otros contratados para estos torneos de verano, por lo que no está ni cerca de ser relevante. En cuanto al partido en sí, los Memphis Grizzlies vencieron 111-74. Su mejor jugador, Cameron Boozer, el número 3 del Draft de Aday Mara, hizo 15 puntos.

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Esta madrugada, a la 1.00 hora española, jugará el segundo partido de esta Summer League, que será ante Atlanta Hawks del pick 8 del Draft, Kingston Flemings.