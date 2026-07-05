De la Fuente: "A Lamine le pediría que haga sufrir a los rivales"

Luis de la Fuente reaccionó con su vitalidad habitual en la rueda de prensa previa al partido ante Portugal. España se juega la clasificación para los octavos de final. Y lo hace con la confianza alta después de haber recuperado las buenas sensaciones frente Austria.

Portugal, eso sí, será otra historia. "Nos medimos a un grandísimo equipo, trataremos de estar pendientes del rival, sea quien sea el que juegue, tenemos total y absoluta confianza en todos los jugadores sin ningún tipo de problema", afirmó.

De Cristiano Ronaldo se declaró como "un profundo admirador, un ejemplo de valores para gente más y menos joven, no es el legado que va a dejar, es un futbolista que hay que estar pendiente de él bajo cualquier circunstancia, con la clase que tiene en sus condiciones es el mejor, va a jugar, prefiero que no lo hiciera, veremos uno de los mejores de la historia, ser superiores a ellos y a él".

"Con Cristiano no se puede estar nunca tranquilo, pero tengo total confianza en la línea defensiva, esto es el juego del fútbol, intentar ser mejores en las facetas del área, han demostrado Pau y Laporte o Eric, en sus clubs, no solvencia, un nivel excepcional y son capaces de superar a cualquier rival. Vamos a ver en esta pelea a ver quien puede más, pienso en mi partido y que controlaremos estas situaciones", apuntó. De Cubarsí añadió que "parece que lleva toda la vida jugando" y que le va bien tener al lado a Laporte porque "la experiencia te da serenidad o tranquilidad que puedas perder, se compagina fantásticamente".

Cristiano Ronaldo durante la previa del Portugal - España de los octavos de final del Mundial 2026 / EFE

"Esto no es una Liga, no hay 38 jornadas, puede ser el último partido si no estamos acertados, la progresión debe ser inmediata, y vamos a tener que ser un poco mejores que la última vez", sentenció.

Lamine y Nuno Mendes

En cuanto al centro del campo de Portugal, De la Fuente dijo que "pienso que los míos son los mejores, nos medimos equipos de características similares, de presión tan pérdida, que combinamos bien, veremos quien decanta la balanza, va a ser un partido de detalles".

"Lamine tiene que seguir trabajando más, le pediría que haga sufrir más al defensa que al revés, aunque en fases del juego, habrá que sufrir todos, no solo Lamine, el equilibrio se da desde todas las zonas del equipo", comentó sobre el jugador del Barça. "A Lamine le encanta estar en el foco tener la iniciativa, pero debe estar cero de la ansiedad y mañana puede hacer algún gran partido".

Respecto al duelo con Nuno Mendes, el riojano sentenció que "es un rival que se le ha atragantado a muchos jugadores, Lamine debe estar tranquilo, seguro, que disfrute y cada partido es diferente, puede ganarle en esta ocasión la partido y nos de una tarde de gloria".

Precedente de la Nations

De la Fuente recordó el último partido de la final de la Nations y en el que "hicimos alguna cosilla mejor para ganar" y que Portugal "tiene un nivel que te puede ganar sin hacer las cosas bien, igual que nosotros". El técnico quiere "ganar en todas las fases del juego y tenerlos a todos controlados".

Sobre los laterales, el míster apuntó que "por deformación profesional me gustan los carrileros con recorrido, me gusta jugar con extremos, me gustan características que se cumplen con creces y se sienta cómodos en el partido".

De la Fuente espera llevarse esta final anticipada frente a Portugal "viviendo muy cómodos y tranquilos controlando lo que podamos controlar, que es el juego".

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Eso sí, tiene claro que "para ganar a Portugal necesitaremos ser mejores que en el partido contra Austria. Con lo que hemos hecho hasta ahora no nos da para ganar el Mundial, pero hay margen de mejora".

Fuente: Sport