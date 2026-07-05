Grandeza de Pogacar

Jornada de baño y masaje con final feliz. Primera etapa en línea, impropia por defecto en la combatividad desbordante que tradicionalmente alberga la primera jornada en línea del Tour. Solamente al final de la “kermeese” catalana, organizada en torno a las rampas del circuito de Montjuic, se afilaron sin chispas las navajas de los famosos, a la espera que Pogacar se desquitase del triunfo de Vingegaard en la crono por equipos.

Pero en ese escenario de previsible final, el esloveno ejecutó un acto de grandeza, renunciando incluso a la bonificación, al permitir que Del Toro -su mejor gregario- alcanzase su primera etapa del Tour. La imagen fue de un encanto especial que trajo a la memoria aquel final de etapa en Alpe d´Huez (1986) cuando Bernard Hinault y Greg Lemond entraron escapados cogidos de la mano. Aquel día sellaron una paz que Hinault había violado al incumplir previamente su palabra de apoyar al americano.

Este domingo, por el contrario, se reforzó un lazo amistad y sana dependencia entre el líder y su lugarteniente. Desde ayer, el emergente Del Toro, con opciones reales a ser heredero de Tadeo, morirá si es preciso por su maestro. Fue lo más sustancial de la etapa que empezó circulando por la Via Augusta con una escapada amorfa de la que el Caja Rural, equipo invitado a la carrera sacó buena renta publicitaria y correspondió con su actitud mercenaria a la invitación del Tour, que siempre precisa de equipos de agradecidos para mover la carrera, aunque sea a modo de engañosa competitividad. Por cierto, Movistar ni estuvo ni se le espera.