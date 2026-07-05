Laurene Lafforgue, ganadora de la Maratón de Montaña de Bronchales: "Antes solo salía a correr solo los findes"
La atleta francesa afincada en Zaragoza comenzó corriendo distancias cortas que fueron aumentando hasta pruebas de más de 40 km en la montaña
Una prueba de 1500 m para la oposición a profesora en Francia fue el inicio de un largo camino que ha llevado a Laurene Lafforgue (Nancy, 41 años) a proclamarse campeona de la Maratón de Montaña de Bronchales. En realidad, su primer contacto con el deporte, además de la danza y la natación, fue salir a correr algunos fines de semana con sus padres, pero no fue hasta que tuvo que entrenarse para el ejercicio que la daba la plaza en el sistema educativo francés cuando empezó a cogerle el gusto al atletismo.
Después se mudó a Zaragoza en 2012, a partir de entonces salía a correr sola distancias cortas los fines de semana pero ya notaba que “el ‘gusanito’ de correr empezaba”. De hecho, durante el embarazo de su hijo, de ahora 12 años, mantuvo el hábito para mantenerse activa. “Después de dar a luz, me cambié las zapatillas y comencé a correr un poquito más –relata–. Hasta que un día mi marido me dijo que casi había corrido una media maratón y ahí empezaron las carreras realmente”.
La media maratón de Zaragoza de 2018 fue su bautismo de fuego. Con el tiempo fue aumentando el número de kilómetros hasta que tres años después debutó en la Maratón de Valencia, en la que registró una marca de 3h y 27’. Entretanto, también se inició en las carreras por montaña: Herrera de los Navarros (14km), Puebla de Alfindén (12 km), La Almunia (15 km), Belchite (21 km), en dos ocasiones, y Benasque (28 km). En las que logró 2 primeros puestos, 3 segundos, y 1 tercero en la clasificicación femenina.
Poco a poco fue abandonando el asfalto y dedicándose exclusivamente a las carreras en montaña. Lo prefiere “porque no está masificado, estás en la naturaleza y vas conociendo lugares”. Así, en 2023 participó en la Copa Aragón Trail, que constaba de pruebas en Alloza, Añón de Moncayo, Luesia, Calamocha y Boca del Infierno de Hecho, en la que clasificó como segunda mujer en la general.
Pero ella quería más y al año siguiente dio el salto a las maratones de montaña, pruebas de más de 40 km y de gran desnivel. Así, quedó segunda en la Maratón del Moncayo (44 km y 2300 m de desnivel), tercera en la GMMB (43 km y 2800 m de desnivel) y hace una semana, ganadora en categoría femenina de la Maratón de Bronchales.
“No pensaba ganar, para nada, yo tenía la idea de acabarla, terminarla bien y luego el resultado puede llegar o no porque nunca sabes con quién te puedes enfrentar”, confiesa la atleta. Se marcó como objetivo antes de la carrera completarla entre las cinco horas y media y las seis horas. Finalmente, la terminó en cinco horas y veinte minutos.
“Lo que hago es seguir un plan de entrenamiento de 24 semanas, entonces cuando acabas y ves que ha funcionado te sientes supercontenta con el resultado” –explica–. Creo que este es un ejemplo fundamental para mi hijo: constatar que las metas se consiguen con trabajo y que, aunque a veces cueste, la satisfacción del deber cumplido es enorme”.
En ocasiones, él le acompaña en bici en los entrenamientos de rodaje suave y una vez al mes realizan carreras de orientación, que apasionan al pequeño de la familia. Parece que el deporte y el correr, cada uno a su estilo, va en el apellido Lafforgue.
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