Marruecos y Francia se citan, Mbappé sigue a Messi y la "vergüenza" con el juego de Paraguay: esto es lo que pasó esta noche en el Mundial

Ya han arrancado los octavos de final del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Esta madrugada del sábado al domingo nos ha dejado a las dos primeras selecciones clasificadas para la siguiente ronda: Marruecos y Francia. Se quedan fuera de la Copa del Mundo Canadá, una de las anfitrionas, y la 'matagigantes' Paraguay.

Canadá 0-3 Marruecos

Marruecos acabó goleando y dejando atrás a la primera anfitriona eliminada de este Mundial, no sin así sufrir, como ya es habitual en esta Copa del Mundo. El conjunto de Jesse Marsch presionó muy arriba, generó varias ocasiones y obligó a intervenir a Yassine Bono en varias ocasiones en la primera mitad, pero la falta de acierto y la solidez defensiva de los norteafricanos mantuvieron el 0-0 al descanso. Además, el conjunto de Mohamed Ouahbi perdió por lesión a Saibari en los primeros minutos, lo que puede ser una gran baja para el partido de cuartos ante Francia.

Tras el descanso, Azzedine Ounahi abrió el marcador con un disparo desde la frontal y, con Canadá volcada en busca del empate, volvió a golpear en el tramo final tras una asistencia de Brahim Díaz. Ya en el tiempo añadido, Soufiane Rahimi sentenció con el 0-3 definitivo al contraataque.

Paraguay 0-1 Francia

El rival de Marruecos en la próxima ronda será Francia. Los galos no desplegaron su mejor versión pero dieron el trabajo como hecho. El conjunto de Didier Deschamps monopolizó la posesión, pero se encontró con un bloque muy sólido de Gustavo Alfaro, que resistió durante casi 70 minutos. El intenso calor de Filadelfia también condicionó el ritmo de un encuentro muy físico y con numerosas interrupciones.

El duelo se decidió desde el punto de penalti. Una revisión del VAR señaló una falta sobre Désiré Doué dentro del área, que había entrado minutos antes al terreno de juego y fue el único que encontró espacios en la defensa rojiblanca.

Kylian Mbappé transformó la pena máxima en el minuto 70 para firmar el 0-1 definitivo. Paraguay buscó el empate hasta el final, pero Francia resistió las últimas acometidas y selló su clasificación para los cuartos de final.

Mbappé no deja escapar a Messi

El tanto de los once metros del jugador del Real Madrid permitió llegar hasta los siete en este Mundial, los mismos que Leo Messi, que también amplió su cuenta goleadora en el partido ante Cabo Verde.

Francia, desquiciada con el juego duro de Paraguay

El conjunto galo, que sufrió mucho más de lo esperado para superar a una combativa Paraguay, no se fue contento a casa. Los guaraníes volvieron a demostrar el carácter competitivo que ya habían exhibido ante Alemania.

Pese a no acabar con ninguna tarjeta en los 90 minutos de partido, varios jugadores europeos, entre ellos Kylian Mbappé, mostraron su descontento. “Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin y a hacer jugadas bonitas, pero no, también podemos jugar un fútbol sucio", decía en zona mixta.

"Si tenemos que meter las manos en la mierda, lo haremos. Incluso en el fútbol sucio, fuimos mejores. Intentaron llegar a nosotros, pero fuimos nosotros quienes llegamos a ellos", añadía Kylian.

Orlando Gill, portero paraguayo al que Mbappé le negó el saludo tras el encuentro, respondió: "Esto es fútbol. Si no están acostumbrados a esto, bueno, qué le vamos a hacer".

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Otra de las críticas más feroces al juego paraguayo fue de Joe Hart, exjugador de fútbol y comentarista de la 'BBC': "Este equipo de Paraguay fue una absoluta vergüenza, arrastraría a mis compañeros fuera si jugaran así, nunca, jamás querría ganar un partido jugando de esa manera y el árbitro fue una absoluta deshonra".

La agenda de hoy Brasil-Noruega (21:00h CET)

México-Inglaterra (02:00h CET)

Fuente: Sport