Vinicius y Haaland, dos formas de liderar un equipo

Se podría inferir que Vinicius y Vini Jr son dos jugadores diferentes. Dos hermanos gemelos que juegan uno en el Real Madrid y otro con Brasil. Con la misma calidad futbolística -supuestamente son gemelos- pero distinto carácter. El que participa en el Mundial, plenamente imbuido con la dimensión de la camiseta amarilla, no se parece en nada al que viste de blanco, que se pelea con los rivales, que insulta al árbitro, que se encara con los aficionados rivales.

Erling Haaland y Braut Haaland, en cambio, son el mismo individuo cuya única variación se reduce al color de la camiseta -celeste la del Manchester City, roja la de Noruega- y la inscripción de su nombre. El delantero ha añadido en el torneo el apellido de su madre. Ni el comportamiento ni el rendimiento han diferido en el caso del futbolista nórdico, que cuenta más goles que partidos disputados, al menos en la selección.

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior y Erling Braut Haaland ejercen dos maneras de representar el liderazgo de dos equipos tan distintos como son ellos y tan próximos generacionalmente. Nueve días les separan. Vinicius nació en 12 de julio del 2000 y Haaland, el 21 de julio del 2000.

Erling Haaland celebra su primer gol en el Mundial ante Irak en la fase de grupos en el partido jugado en Boston. / Burt Granofsky / CSM via ZUMA Pres

Haaland sólo ejecuta

Hasta ahora, únicamente se han cruzado en Europa. En la Champions. Este domingo se reencuentran en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, de nuevo en una eliminatoria, pero a partido único. Uno regresará a casa con un disgusto, convencido de que habrá sido injusto. Vinicius suma cuatro goles y una asistencia de los nueve anotados por Brasil, en cuatro partidos. Carga con solvencia con el peso de la verdeamarela, ausente Raphinha por lesión e inoperante el suplente Neymar por su baja forma. Siendo como es extremo, el delantero asume el rol de realizador que no se le exige. Termina lo que crea. Más que Matheus Cunha (tres goles). Está tan enfocado en el trabajo que no atiende a las distracciones, provengan del césped o de la grada. En Estados Unidos no ha mandado a nadie a Segunda.

Haaland ha marcado cinco goles en los cuatro partidos de su primer Mundial, el primero de Noruega en 28 años. Ha brillado más que su padre Alf-Inge, que era defensa y participó en el de 1994. La comparación entre ambos es impracticable. Como Vinicius, tampoco se distrae, a pesar de que tiene muchos motivos y mucho tiempo. Él solo ejecuta. Él solo interviene cuando sus compañeros han trasladado el balón hasta el área. Entre todos los demás -y el iraquí Aymen Hussain- han añadido cinco goles para que Noruega haya alcanzado los octavos de final. Alexander Sorloth, el delantero del Atlético, no le ayuda en nada. No da ni una.

Vinicius dispara a la portería de Japón ante la inútil oposición de Yukinari Sugawara y Kaishu Sano. / MOLLY DARLINGTON / Getty Images via AFP

Una madre atleta

La transformación de Vinicius no puede atribuirse a Carlo Ancelotti. Ya era su entrenador en el Madrid y no pudo encauzar su comportamiento. Tal vez sea el transcurso natural de la maduración personal lo que ha elevado las prestaciones del delantero, que suma 13 goles y 9 asistencias en 53 partidos con Brasil, aunque en este Mundial, el segundo de su carrera, luce un cuatro de cuatro. A Vini se le vio llorar cuando le enseñaron unas imágenes de su abuela, con la que vivió hasta los 16 años en São Gonçalo, la población de Río de Janeiro donde nació. "Vinicius entiende mejor su lugar en la selección brasileña, realmente está tomando las riendas", destacó Marquinhos, el capitán del equipo.

Haaland, que no ha sufrido penurias de ningún tipo en una familia de deportistas -su madre Gry Marita Braut fue una atleta campeona de heptatlón en Noruega-, solo le saca de quicio Gabriel Magalhães, el central del Arsenal, que también lo es de Brasil, y con el que lidiará de nuevo este domingo.

Erling Haaland, al frente del equipo, en la habitual celebración de Noruega practicando el remo ante sus aficionados. / LARS BARON / Getty Images via AFP

Noruega, invicta

Haaland ha disputado como Vinicius 53 partidos con la selección, pero acumula ya 60 goles pese a la menor entidad de Noruega respecto a Brasil. Tanto es así que veía "muy pocas posibilidades" de eliminar al pentacampeón. Tiene más títulos Brasil en los mundiales (cinco) que participaciones Noruega (cuatro). Y, sin embargo, la estadística lanza una inexplicable sentencia: Brasil nunca ha ganado a Noruega en cuatro enfrentamientos.

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Dos victorias y dos empates han cosechado los nórdicos en tres amistosos y un partido oficial. El primero se jugó el Oslo en 1988 (1-1); el segundo se retrasó nueve años (mayo de 1997) y el resultado fue más aparatoso: 4-2. Con Brasil jugaron Cafú, Roberto Carlos, Romario y Ronaldo, entre otros, y también Alf-Inge Haaland. El tercero, el único oficial, se enmarcó en la fase de grupos. Con Brasil ya clasificada, el conjunto nórdico remontó un gol de Bebeto (1-2) y pudo clasificarse para los octavos de final. El cuarto amistoso (1-1) se jugó de nuevo en Oslo en 2006.