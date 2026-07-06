El 1x1 de España contra Portugal al descanso

Luis de la Fuente optó por alinear ante Portugal en cuartos los mismos once jugadores que lograron el pase a octavos. Una apuesta por la estabilidad y el rumbo rectilíneo del que formaron parte Unai Simón en portería; la consabida línea de cuatro formada por Porro, Cubarsí, Laporte y Cucurella; con Rodri y Pedri en el doble pivote; Olmo en la mediapunta; Baena y Lamine en los extremos; y Oyarzabal en punta de ataque.

Enfrente, Roberto Martínez optó por alinear en los flancos a Joao Félix y Pedro Neto. El ex del Atlético y del Barça volvió a la titularidad que detentó contra Uzbekistán. Fue la única novedad del entrenador catalán, que dejó en el banquillo a Rafa Leao con respecto al once que eliminó a Croacia en dieciseisavos. Leao fue el asistente para Gonçalo Ramos, suplente de Cristiano Ronaldo, en el definitivo 2-1.

7

Unai Simón, Portero

Inspirado

Fin a los tiempos muertos. El meta español intervino para despejar un disparo con poco ángulo de Cristiano. Vio cómo sobrevolaban los intentos de Cancelo desde una banda izquierda a través de la que empezó a generar peligro España. Frustró una doble oportunidad del propio '7' luso y de Joao Felix. Con la cabeza, con las manos, con los pies... Tembló al ver el 'larguerazo' de Nuno Mendes.

5

Pedro Porro, Defensa

Vertiginoso

Luchó con Nuno Mendes, un lateral que muta en carrilero a través de sus incursiones. A veces se sintió algo solo en defensa y lo pagó con una oportunidad clara a sus espaldas. Dura entrada a Joao Félix y pisotón a Neto. Salió libre de una amarilla. Lo intentó desde lejos cuando pudo, con la confianza que le dio el gol frente a Austria.

7

Aymeric Laporte, Defensa

Marcador

Fue la sombra de Cristiano, al que conoce bien de Al Nassr, con la complicación que ello implica. Duro al choque y con un gran sentido de la responsabilidad defensiva. Con más trabajo en las tareas de un corrector que en la salida de balón, pero demostrando su polivalencia en partidos complicados.

6

Pau Cubarsí Paredes, Defensa

Expectante

Un mal despeje acrobático permitió una ocasión de Portugal. Partid mucho menos calmado que los anteriores, donde se permitía una mayor conducción. Aún así, consecuente con el ritmo de un partido de los que sirven para graduarse.

6

Marc Cucurella, Defensa

Correcaminos

Exhibió músculo en la banda con Baena, demostrando que es capaz de vivir en un correcalles. Bien por dentro y por fuera, replegando con rapidez ante las acometidas de Cancelo, un espíritu libre que generó probelmas en el orden espartano de España.

6

Rodri, Centrocampista

Siempre tiene criterio. Da igual el momento del partido. Es una fortuna para España, porque ayuda a que el tempo sea de la selección. Evitó las imprecisiones del resto. Lo que para algunos es conservadurismo, en realidad es un ejercicio de solvencia decisivo en encuentros como unos octavos de un Mundial.

5

Pedri González López, Centrocampista

De menos más. Como la Austria de Rangnick, Roberto Martínez le puso un marcaje individual por medio de Vitinha. Cometió un error en la salida de balón que le costó una ocasión clara a España. No está tan fresco como le gustaría, pero cuando logra salir indemne de la presión ve el fútbol como ningún otro.

6

Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero

Flotante

Mala pareja de baile con Nuno Mendes. Perdió varios balones en la primera mitad. Después, tuvo en sus botas el primer gol con una rosca que le gusta. De la Fuente le hizo corregir su posición tras la pausa de hidratación, llevándole a buscar más por dentro y dándole la banda a Porro. Estuvo bien marcado.

7

Álex Baena, Centrocampista

Disruptor

El hombre que más peligro generó en el bando español junto con Olmo. Tuvo una de las oportunidades más clara con una finalización espectacular que sacó al mejor Diogo Costa. Bien en la ejecución del balón parado y entendiéndose con Cucurella en ataque.

7

Dani Olmo Carvajal, Centrocampista

Cerebro

Dio un pase magistral para Oyarzabal, que falló ante el portero luso. Cada pase suyo es una vía para el peligro, pero en un partido de alto ritmo necesita esperar su momento. Estuvo muy dinámico ante la asfixia táctica de Portugal. Se animó con un cabezazo, consciente de que puede ser muy útil desde segunda línea. Necesita mucho más balón, porque cada vez que lo toca pasa algo.

5

Oyarzabal, Delantero

Ofuscado

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Anulado y frustrado por la definición en el mano a mano que no pudo culminar. Estuvo bien vigilado por la dupla de Renato Veiga y Rubén Dias. Sus movimientos son un incordio, pero no encontró el lugar del '9' letal de anteriores partidos.

Fuente: Sport