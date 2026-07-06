El Tour y Las Ventas

Francia es al Tour lo que las Ventas a los toros. Este lunes la carrera entró en suelo francés y se transformó como se transforman los grandes toreros en el coso madrileño. Se entró a Francia en fila india tras haber dejado dos tercios del pelotón con un retraso propio de la Renfe. Y delante ¡qué festival!

Los UAE llevando a muerte la carrera como si fuese la última etapa. Demasiada exhibición y derroche de fuerzas para una prueba de tres semanas que acaba de empezar. Uno ya duda si no van a terminar fundidos los chicos de Pogyr antes de las jornadas decisivas de la tercera semana. Ellos sabrán lo que hacen, pero meterse a controlar la carrera sin estar obligados a esa responsabilidad es algo inaudito, solamente justificado por el logro final de su objetivo, esto es, alcanzar el maillot amarillo como así hicieron. Y vaya si lo hicieron. Ahora bien, la inversión de fuerzas fue descomunal.

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Lo de este lunes era algo inédito. El teórico controlador de la carrera –Vingegaard- estuvo siendo controlado por el aspirante Pogacar. La proa del pelotón fue siempre dominio del UAE y no del Visma que era el defensor del amarillo. No hubo opción para los cazaetapas como Baudin, excelente ciclista que sucumbió a la dictadura de los Pogacar Boys porque se empeñaron en repartir a placer ácido láctico y ni Evenepoel , Carapaz, Seixaso el propio Vingegard pudieron desbordarles en Les Angles, con sus músculos agarrotados por el dolor, pese a haber chupado rueda todo el día.