El Wanapix lanza su campaña de abonados 'Volvemos. Juntos' para la temporada de su regreso a la élite

El Wanapix Sala 10 ya planifica su esperado regreso a la Primera División del fútbol sala nacional no solo en la pista, sino también en las gradas. Tras certificar su ascenso a la máxima categoría, el club maño ha lanzado oficialmente su campaña de abonados para la temporada 2026-27 bajo el lema Volvemos. Juntos. Con esta iniciativa, la entidad busca revivir, ahora en la élite, el gran ambiente que empujó al equipo en el tramo final de la anterior campaña.

Como muestra de agradecimiento hacia su masa social, el club destaca que la palabra JUNTOS en el cartel promocional está conformada de manera simbólica por los nombres propios de sus abonados, en línea con la idea de que la afición es la verdadera protagonista del proyecto.

Cartel promocional de la campaña de abonados del Wanapix para la temporada 26-27 / Servicio especial

El carné para esta histórica campaña incluirá todos los encuentros de la Liga regular de Primera División que el Wanapix dispute como local, además del tradicional Partido de Presentación-Ciudad de Zaragoza que se celebrará durante la pretemporada. Asimismo, aquellos seguidores que formalicen su renovación o nueva alta antes del próximo 15 de agosto recibirán como obsequio una bufanda oficial del club de regalo.

Ventajas por fidelidad

Al igual que darse de alta de forma anticipada tiene premio, los socios que renueven su compromiso cuentan con una bonificación económica respecto a las nuevas altas. El periodo de precio reducido estará vigente hasta el 15 de agosto.

Al igual que darse de alta antes tiene premio, los socios ya abonados que renueven su compromiso cuentan con un pequeño descuento respecto a quienes se den de alta. Así, la renovación del abono de adulto tiene un precio de 65 € (75, después del 15 de agosto), mientras que darse de alta tiene un coste de 75 € (10 € más, a partir de la segunda quincena de agosto). De la misma manera, el abono infantil (4-14 años) se puede renovar por 32 €, mientras que una nueva alta supone 40 €, al que en el abono +65. En estos dos casos hacerlo antes del 16 de agosto no tiene ningún tipo de bonificación. Por su parte, los menores de entre 0 y 4 años contarán con el 'Abono Baby', que será completamente gratuito, aunque resultará obligatorio tramitarlo de forma obligatoria por motivos de control de acceso al recinto.

Infografía de los precios de la campaña de abonados del Wanapix para la temporada 26-27 / Servicio especial

Facilidades de pago y formato digital

Con el objetivo de que obtener el carné sea lo más sencillo posible, el Wanapix permitirá que el importe del abono pueda fraccionarse en uno, dos o tres plazos, adaptándose a las necesidades de cada aficionado.

A su vez, en consonancia con el compromiso medioambiental de la entidad, todos los abonos de esta temporada se emitirán inicialmente en formato digital. No obstante, los socios que deseen disponer del carné físico tradicional podrán solicitarlo durante el proceso de adquisición y deberán abonar el coste del soporte en el momento en el que el club haga entrega de este.

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Por el momento, la campaña ha arrancado de forma exclusiva a través de internet mediante la plataforma oficial de venta del club (adsala10.compralaentrada.com). El Wanapix informará próximamente a través de sus canales oficiales sobre los horarios y fechas de apertura para la gestión presencial en las oficinas de la entidad. El desafío de volver a competir contra los mejores clubes de España ya ha comenzado y el Wanapix Sala 10 quiere involucrar cuanto antes a su afición.