Aday Mara muestra su potencial defensivo en el segundo duelo de la Summer League de la NBA con cuatro tapones

Aday Mara ha mostrado todo su potencial en el segundo partido de la Summer League de Salt Lake City, aunque no ha podido evitar la derrota y todavía no ha podido vencer con los Thunder.

El zaragozano aportó 10 puntos en la derrota por 82-77 frente a los Atlanta Hawks, pero donde brilló fue en su faceta defensiva, su gran virtud gracias a su altura y capacidad de anticipación. Capturó 9 rebotes, por lo que rozó el doble-doble (dos de ellos fueron ofensivos) y, sobre todo, puso 4 tapones.

Lo peor de su actuación fue que cometió 5 pérdidas de balón y que tuvo un 33% de acierto en tiros de campo, ya que convirtió 3 de 9. De todos modos, fue de los pocos jugadores de su equipo que terminó con un +/- positivo e hizo mejor partido que los otros rookies del Draft, Stirtz y Oweh.

Ahora ya, tras las dos derrotas, no tiene opción alguna de ganar la primera de las dos Summer League que va a disputar Oklahoma (sin ningún jugador de la plantilla de la NBA salvo los tres novatos y Payton Sandfort, que juega en la G-League salvo cuatro partidos con los Thunder), pero todavía le queda un último encuentro contra los Utah Jazz, que será esta madrugada del martes al miércoles a las 3.00 hora española.

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