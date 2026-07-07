Deportes
Con Aitana en el Príncipe Felipe... ¿Dónde se podrá ver a lo grande en Zaragoza el España-Bélgica?
El consistorio se debate entre dos alternativas para colocar pantallas gigantes para, por lo menos, igualar los 5.000 espectadores que vieron el España-Portugal en el pabellón
La clasificación de España para los cuartos de final del Mundial de fútbol fue visto en directo, en el Príncipe Felipe, por alrededor de 5.000 personas. Un éxito que el Ayuntamiento de Zaragoza quiere repetir o superar, pero tendrá que encontrar una alternativa porque el viernes, cuando la selección se mida a Bélgica, el pabellón estará ocupado por Aitana, que dará un multitudinario concierto en la capital aragonesa.
Sin embargo, lo que es seguro es que todo aquel que quiera podrá salir a la calle a animar a la selección española. Así lo ha asegurado Natalia Chueca, la alcadesa de Zaragoza, que este martes ha dicho que el consistorio ya está trabajando para ver dónde pueden colocarse esta vez las pantallas gigantes. "El objetivo es seguir repitiéndolo el resto de los partidos", ha afrimado. La regidora ha explicado que están estudiando dos posibilidades y que tan pronto haya una decisión la comunicarán a la ciudadanía.
Una de las condiciones que tiene que tener el lugar elegido es que pueda acoger al menos al mismo número de personas que se dieron cita en el Felipe para el duelo ante Portugal. "Si para ver los octavos fueron 5.000 personas, para los cuartos no podemos ir a menos", ha subrayado Chueca, descartando así, por ejemplo, el pabellón SIglo XXI.
Ante esa necesidad, tampoco hay tantas opciones en Zaragoza. La plaza del Pilar podría ser una de ellas, así como alguna de las zonas en las que se celebró la Expo de 2008. La decisión final estará marcada también por las condiciones climatológicas, ya que el viernes se espera un intenso calor. Aunque la hora del encuentro, las 21.00, dará un pequeño respiro a los que se concentren para ver a la selección.
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