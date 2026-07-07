Noruega está de moda en el Tour de Francia

La calculadora del UAE y la búsqueda de oportunidades llevó ayer a los países nórdicos a presidir el Tour. Por un lado el danés Pedersen se anotó su primera victoria de 2026 y tercera de su historial en la carrera. Es un gran clasicómano, sin rival en la escapada bidón que ayer se dio camino de Foix y que dejó al modesto ciclista noruego del UnoX, Torsten Traeen, flotando en un sueño de color amarillo.

Por si alguien lo desconoce, una escapada bidón es aquella que llega a meta con muchos minutos de ventaja incluyendo algún tapado de calidad que luego cuesta dios y ayuda descabalgarlo. Hace tres días Noruega dejó fuera del mundial a Brasil. Un ciudadano noruego se puso al frente del Tour. Noruega está de moda. Tanto Traeen como Quinn, segundo clasificado, disfrutan de una renta de ocho minutos sobre Pogacar para vivir el sueño de su vida y a ser posible estirarlo durante algunas etapas.

Este miércoles, el Tourmalet y Tadeo nos dirán si hay futuro en su alucinante empresa. Y Movistar despertó cambiando su agenda. Dado que van a tener complicadísimo el top ten se ven obligados a buscar oportunidades de etapa. El martes Castrillo y Raul Garcia se aplicaron en la tarea pero llevando a Pedersen y Simmons con billete no había opción, pero el aragonés se probó. Hablar del Tourmalet son palabras mayores y esa montaña que se escala desde 1910 con aroma de leyenda siempre nos estimula en nuestros deseos de que aporte algo grande, así que a soñar con el desarrollo de la única etapa pirenaica de esta edición.