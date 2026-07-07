El Wanapix Zaragoza anuncia el fichaje de Celio Coque

Wanapix incorpora a Célio Coque para la temporada 2026/27. El ala portugués llega procedente del SCU Torreense y se suma al equipo en el regreso del club a Primera División. Célio Alexandre Veiga Coque nació en Lisboa el 1 de mayo de 2000 y juega como ala. Es un jugador rápido, vertical y con capacidad para hacer daño en el uno contra uno, pero también con trabajo defensivo y buena lectura del juego.

Jorge Palos valora así su llegada: “Célio es un jugador muy completo. Es un ala muy ofensivo, con gran capacidad de uno contra uno, finalización con ambas piernas y gran calidad de pase. Además, es un muy buen defensor, muy inteligente tácticamente y muy competitivo”. El técnico de Wanapix también destaca el nivel competitivo del jugador y su trayectoria con Portugal: “Viene de jugar en una de las mejores ligas del mundo como es la liga portuguesa, además de ser un habitual en las categorías inferiores de la selección hasta dar el salto a la selección absoluta, que es uno de los mejores combinados del mundo”.

Célio ha pasado por clubes como Sporting CP, Benfica, Eléctrico FC y SCU Torreense, donde ha seguido creciendo dentro del fútbol sala portugués. Con la selección de Portugal fue internacional en categorías inferiores, acumulando 47 partidos y 22 goles entre sub-17, sub-18, sub-19 y sub-21. En abril de 2026 recibió la llamada de Jorge Braz para formar parte de la selección absoluta en los amistosos ante Japón disputados en Coimbra. Para Jorge Palos, su incorporación también habla del camino que quiere seguir el club en Primera División: “Llevábamos años siguiéndole y estamos muy ilusionados de poder contar con él, ya que reafirma la ambición de nuestro proyecto en 1ª división”. Con su llegada,Wanapix suma talento, velocidad, competitividad y experiencia internacional para una temporada muy especial.