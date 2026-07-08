El BM Contazara Zaragoza lanza su campaña de abonados para la próxima temporada: "La historia continúa"

El BM Contazara Zaragoza ya mira al futuro con ambición. Tras sellar la permanencia en una exigente temporada en la División de Honor Plata masculina, la entidad aragonesa ha presentado de forma oficial su nueva campaña de captación de socios para el curso 2026-2027. Bajo el lema "La historia continúa", el club hace un llamamiento a la ciudad para incrementar el número de seguidores que apoyen al conjunto zaragozano en el pabellón.

Para facilitar la respuesta de los aficionados, el club ha estructurado una campaña con modalidades adaptadas a cada perfil de seguidor. Los fieles que decidan renovar su compromiso con el equipo de la temporada pasada contarán con un precio especial y bonificado de 80 euros, siempre y cuando realicen la gestión antes del próximo 31 de julio.

Para las nuevas altas, el abono general de temporada se sitúa en los 90 euros. Pensando en el ambiente del pabellón y el fomento del deporte base, se ha potenciado el Abono Familia por 150 euros, que incluye dos pases completos. Asimismo, los mayores de 65 años dispondrán del Abono Oro por 70 euros, mientras que los más jóvenes (de 4 a 14 años) podrán sumarse a la marea azul con el Abono Júnior por apenas 40 euros.

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La adquisición de cualquiera de estos carnés dará derecho al acceso directo a todos los partidos que juegue el Contazara como local de la Liga Regular de la División de Honor Plata y de Copa del Rey. Del mismo modo, los abonados disfrutarán de ventajas adicionales, tales como descuentos en la tienda oficial de merchandising del club y promociones especiales vinculadas a la red de patrocinadores que sustentan la entidad. Los pases e inscripciones ya se pueden tramitar de manera digital y presencial a través de los canales oficiales habilitados por el club.