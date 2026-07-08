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El Calamocha ficha un internacional y exjugador de Champions League para reforzar la defensa

El joven zaguero Tayler Carrington, con experiencia en las previas de la Champions con el Lincoln Red Imps, llega para apuntalar la zaga del conjunto turolense

Publicación en redes sociales del CF Calamocha sobre el fichaje de Tayler Carrington

Publicación en redes sociales del CF Calamocha sobre el fichaje de Tayler Carrington / Instagram

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El CF Calamocha, después de lograr un ascenso épico en la última jornada de liga, sigue apuntalando la plantilla para la próxima temporada. A sus filas incorpora al defensor de 20 años, Tayler Carrington, de cara a la ilusionante temporada en Segunda RFEF. El jugador llega al club aragonés con el cartel de ser un futbolista con proyección.

Carrington, que llega procedente del Mons Calpe, cuenta con una interesante trayectoria en el fútbol gibraltareño. Además de ser internacional absoluto y sub-21 con la selección de Gibraltar, el zaguero defendió en el pasado la camiseta del Lincoln Red Imps, uno de los clubes más laureados de su país, con el que llegó a disputar las fases previas de la UEFA Champions League.

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Desde la dirección deportiva del Calamocha se ha destacado que la llegada de Carrington aportará "intensidad, compromiso y ambición" a una plantilla que busca consolidarse y competir al máximo nivel en la categoría. "La familia del Club de Fútbol Calamocha está encantada de contar contigo", expresó la entidad a través de sus canales oficiales.

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