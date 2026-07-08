Mundial
Natalia Chueca lo hace oficial: el España-Bélgica de cuartos de final del Mundial se verá en la plaza del Pilar
La alcaldesa de Zaragoza, ante el concierto de Aitana en el Príncipe Felipe, desvela que ha elegido un lugar "que muchos le habían pedido" para animar a la selección
Ya hay sitio en Zaragoza para ver el España-Bélgica de los cuartos de final del Mundial. La plaza del Pilar es el escenerio elegido por el Ayuntamiento de Zaragoza para animar a la selección. "Muchos me pedisteis que fuera allí", explica Natalia Chueca, la alcaldesa, en un vídeo que ha colgado en sus redes sociales.
Así pues, se deshoja la margarita y el centro neurálgico de la capital aragonesa será el lugar donde todo el que quiera podrá disfrutar del choque entre españoles y belgas. Aunque había otras opciones, la plaza del Pilar ha sido la elegida al final, según dice Chueca, por votación popular. La regidora confirma que habrá una gran pantalla gigante y algunas más de refuerzo para que el partido se pueda seguir sin problemas desde distintos puntos de la plaza.
La clasificación de España para los cuartos de final del Mundial de fútbol fue vista en directo, en el Príncipe Felipe, por alrededor de 5.000 personas. Un éxito que el Ayuntamiento de Zaragoza quiere repetir o superar, pero ha tenido que encontrar una alternativa porque el viernes, cuando la selección se mida a Bélgica, el pabellón estará ocupado por Aitana, que dará un multitudinario concierto en la capital aragonesa.
Había otras opciones, como alguna zona de la Expo 2008 o incluso se habló del Ibercaja Estadio, aunque finalmente, y a pesar del calor que se espera, la plaza del Pilar vibrará, como ya hizo en el Mundial que ganó España en 2010, con la selección.
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