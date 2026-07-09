El Bada Huesca inicia la captación de socios para el "nuevo reto" de la División de Honor Plata
El club altoaragonés ofrece la posibilidad de ser socio por una cuota única y anual de 35 euros, que ofrece entrada gratuita en el Día del Club, descuentos exclusivos en la tienda oficial y promociones especiales durante la temporada, mientras que la campaña de abonados comenzará en la última quincena de agosto
El Club Balonmano Huesca ha iniciado este jueves la campaña de renovación y captación de socios para la temporada 2026-27, que disputará en División de Honor Plata, tras el descenso consumado en la anterior campaña. Como viene siendo habitual desde hace dos años, la entidad altoaragonesa separa la figura del socio y la del abonado.
En esta primera fase, el equipo oscense abre el plazo para la renovación e inscripción de nuevos socios con una cuota única y anual de 35 euros. Entre las ventajas, que premian " la fidelidad y el compromiso de quienes apoyan al club más allá de lo deportivo", se encuentran la entrada gratuita en el Día del Club, descuentos exclusivos en la tienda oficial y promociones especiales durante la temporada.
Desde este jueves, aquellas personas mayores de 18 años o empresas que deseen formar parte de la entidad pueden realizar tanto el trámite de renovación como de nueva alta en la página web del club. Para hacerlo de forma presencial en la sede del Bada Huesca, habrá que esperar hasta finales de agosto. De la misma manera, la campaña de abonados, que implica el carné para asistir a los partidos del primer equipo, comenzará en la última quincena de agosto, tras las fiestas de San Lorenzo.
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