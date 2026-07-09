El ciclismo actual no tiene margen para la creatividad. Los pinganillos se cargaron la iniciativa propia, la improvisación y la gestión individual. Desde los coches los ciclistas son informados y dirigidos como autómatas. Después llegó la ciclocomputadora que llevan instalada en el manillar. Esa maquinita les da el presupuesto de watios del que cada corredor dispone y si se pasan salta la alarma. Nadie se salta ese dato.

Por eso y otras razones dietéticas ya no se dan aquellas sorprendentes pájaras que ya casi nadie recuerda y por eso Vingegaard no salió a la rueda de Pogacar cuando atacó en La Mongie. Habría cruzado su línea roja. La enésima exhibición de Pogacar ayer en el Tourmalet nace de la combinación de las nuevas tecnologías aplicadas a su desbordante condición innata y a su virtud de bajador, pues sacó a Vingegaard igual tiempo en la subida como en la bajada. Hoy cada ciclista conoce al milímetro su ciclindrada.

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Queda escaso margen para la sorpresa si la preparación es la correcta. De hecho antes los campeones cogían la forma en competiciones previas al Tour. Ahora lo hacen con entrenamientos. El zarpazo del esloveno deja la carrera tiritando. A partir de ahora su maravilloso cuadro de gregarios dejarán hacer a los no peligrosos para que armen sus batallitas de etapa. El amo buscará en todo caso ampliar ventaja en el kilómetro final de cada llegada en alto. La gesta de Pogy en el territorio sagrado del Tourmalet eleva todavía más su currículo de cara a ser considerado el mejor ciclista de la historia -algo que muchos ya proclaman- o al menos a compartir ese rango con Eddy Merckx... por ahora.