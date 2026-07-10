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MUNDIAL 2026

Mikel Merino avisa a Francia: "De tú a tú. Con hambre y ganas"

El centrocampista del Arsenal, que estuvo cerca de perderse el Mundial, volvió a marcar el gol decisivo de España ante Bélgica (2-1)

INGLEWOOD (United States), 10/07/2026.- Mikel Merino of Spain celebrates after scoring the 2-1 goal during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Spain against Belgium, in Los Angeles, USA, 10 July 2026. (Bélgica, España) EFE/EPA/CHRISTOPHER TORRES

INGLEWOOD (United States), 10/07/2026.- Mikel Merino of Spain celebrates after scoring the 2-1 goal during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Spain against Belgium, in Los Angeles, USA, 10 July 2026. (Bélgica, España) EFE/EPA/CHRISTOPHER TORRES / CHRISTOPHER TORRES / EFE

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Àlex Calaff

Mikel Merino pudo perderse el Mundial. Y, por tanto, el torneo de España habría sido sustancialmente distinto. Así es el fútbol: un deporte de detalles. Y nadie controla mejor que el jugador del Arsenal los que suceden en los últimos minutos de los encuentros.

"Ha habido altibajos. Es la vida. Momentos buenos y malos. Pensaba que ni siquiera llegaría al Mundial y hoy estoy en lo más alto. Es un premio al esfuerzo, al trabajo y al apoyo de mis seres queridos", reconoció emocionado después de clasificar a España para los cuartos de final ante Portugal. Era un gol especial. Otro más con La Roja, después del que sirvió para tumbar a Alemania en la Eurocopa de 2024, y tras una temporada complicada en Londres.

No contento con eso, repitió la historia en los cuartos de final ante Portugal. Con el 1-1 en el marcador, De la Fuente miró al banquillo y no dudó en confiar en su talismán. Era el minuto 86. Ciento veinte segundos después, marcó un gol de oportunista, de saber leer el partido. España se medirá a Francia en semifinales.

INGLEWOOD (United States), 10/07/2026.- Belgium goalkeeper Senne Lammens (front L) concedes the 2-1 goal from Mikel Merino of Spain (back L) during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Spain against Belgium, in Los Angeles, USA, 10 July 2026. (Bélgica, España) EFE/EPA/CHRISTOPHER TORRES

INGLEWOOD (United States), 10/07/2026.- Belgium goalkeeper Senne Lammens (front L) concedes the 2-1 goal from Mikel Merino of Spain (back L) during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Spain against Belgium, in Los Angeles, USA, 10 July 2026. (Bélgica, España) EFE/EPA/CHRISTOPHER TORRES / CHRISTOPHER TORRES / EFE

"¿Cómo voy a estar? Pues muy feliz... Parece que las casualidades existen... Estoy encantado de la vida", comentó con total naturalidad después de hacer historia. España no alcanzaba unas semifinales del Mundial desde hacía 16 años, en Sudáfrica 2010.

AMDEP8606. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 10/07/2026.- Mikel Merino de España celebra un gol este viernes, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr

AMDEP8606. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 10/07/2026.- Mikel Merino de España celebra un gol este viernes, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr / Lavandeira. Jr / EFE

"Ojalá que sí. Dudo que pase, pero ojalá. Esperemos. Quedan dos partidos y es un sueño hecho realidad. El fútbol es algo social, que une a un país entero. Con lo bonito que es el fútbol... Poder dar tanta alegría a tanta gente es un orgullo", explicó al ser preguntado por la posibilidad de marcar en los dos partidos que le quedan a España para ganar el Mundial.

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No obstante, para estar en Nueva Jersey hay que ganar primero a Francia, y Mikel quiere ir paso a paso, aunque lanzó un aviso: "Vamos a ir de tú a tú". "Esto es una semifinal. No se podía esperar otra cosa que no fueran dos equipos de élite. Vamos con hambre y con ganas de ir a por Francia", advirtió.

Fuente: Sport

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