LA OPINIÓN DE ÁNGEL GINER
El pelotón medita
Con Pogacar como amo y señor del Tour, los llegadores han abierto su veda empezando por Tim Merlier en Burdeos
El Tour cambia de registro. De la majestuosidad del Tourmalet y su seísmo sobre la carrera, se pasó ayer al encefalograma plano. Pogacar ha dejado la carrera temblando y ya se habla con razón de una edición basada en la rivalidad que pueda ofrecer la batalla por el segundo puesto. Todos andaban ayer noqueados buscando su lugar en el universo de la carrera al tiempo que dos inéditos aventureros revisaban el asfalto por delante del pelotón.
Mientras los inquilinos del top ten meditan cómo van poder conservar o quizá mejorar su posición, los llegadores han abierto su veda empezando por Tim Merlier en Burdeos. El UAE de Pogacar ni siquiera necesita controlar la carrera, son las formaciones con llegadores las que se ocupan de mantener ahora el orden para poder dejar a sus velocistas con opciones en el final del viaje. Y cuando eso no ocurre los chicos de Pogacar ponen un ritmo campero para que todo el mundo sea feliz en el pelotón.
Se decía que Pogacar este año podía tener problemas porque no había hecho concentración previa en altura, ya que prefirió quedarse junto a su novia –tambien ciclista-, victima de un grave accidente. Seguramente el stage junto a Urskaen, el hospital esloveno, superó con creces cualquier estancia en las montañas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Ya es oficial: la pista de aterrizaje del aeropuerto de Zaragoza, la más larga de España, se reformará por 33,2 millones y se cerrará durante cuatro meses
- Uno de los mayores aciertos en fichajes de Lalo Arantegui en el Real Zaragoza jugará en All Star de la MLS junto a Messi
- Por qué Zaragoza seguirá atrapada en el calor extremo aunque termine la ola de calor: 'Nosotros notaremos poco alivio
- La multinacional que gestiona Grancasa en Zaragoza se hace con la propiedad de nueve supermercados de Mercadona en España, uno de ellos en Aragón
- El sueco Emil Hansson, nuevo extremo del Real Zaragoza
- Prioridad central en el Real Zaragoza: el refuerzo que Lalo Arantegui busca de forma más urgente
- Multado con 200 euros y cuatro puntos del carné por no llevar un SRI homologado: la Guardia Civil ya vigila los asientos traseros